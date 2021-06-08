«إسراء» لم تسأل عن المال.. تزوجت دون فرح وجهاز وقايمة: «بشتري راجل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها موقف قائمة المنقولات الزوجية الأشهر في التاريخ، إذ تفاجأ الكثيرون برد فعل والد العروس عندما رفض كتابة قائمة المنقولات الزوجية، وإرضاء لزوج ابنته الذي أصر على كتباتها، كتب الأب عليها عبارة تشير إلى حرصه على سعادة ابنته أكثر من المال، قائلا «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، لتنقسم آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

لم تكن تلك الحالة هي الأولى من نوعها برفض العروس والأهل لكتابة قائمة المنقولات الزوجية، فبعد تداول ذلك الموقف في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حرصت إسراء الزارع، والتي تبلغ من العمر 29 عاما، الكائنة بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية، على نشر تجربتها في الزواج، والتي تداولها الكثيرون على موقع «فيس بوك»، فمنذ عام تزوجت إسراء من زوجها الحالي، بعد خطوبة استمرت لمدة 4 سنوات، دون تجهيز مراسم الزفاف، إذ اكتفت إسراء بعقد القران عند المأذون، دون أن ترتدي فستانا أو تضع ميك أب، أو تصوير فوتوسيشن خاص بعقد قرانهما، فضلا عن رفضها لكتابة قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها أو شراء الكثير من الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتجهيز منزل الزوجية.

منذ اللحظة الأولى في علاقتهما، كان اتفق كلاهما على عدم إقبالهم على شراء الكثير من الأجهزة والأدوات المنزلية، حرصا منهم على أن تكون شقة الزوجية هادئة وبسيطة وغير ممتلأه بالعفش المنزلي، بدأت علاقتها بزوجها الحالي عندما كانت طالبة في الجامعة، واستمرت الخطوبة لمدة 4 سنوات، وخلال تلك الفترة كان يشتري كل منهما ما يقدران عليه لتجهيز المنزل، وبعد مرور 4 سنوات، وجدا أنهما ينقصهما الكثير من الأشياء حتى يستطيعان إتمام الزواج.

إسراء: اتجوزنا ومفيش علينا ديون.. بنجهز بيتنا براحتنا وبنشتري اللي محتاجينه فقط

غرفة نوم وأجهزة كهربائية وأريكتين، وأدوات بسيطة يتم استعمالها في المطبخ، هذا ما كانت تحتوي عليه شقة الزوجية عند عقد القران، وفق حديث إسراء الزارع لـ «الوطن»، مشيرة إلى أنهما وجدوا أن الأمر سيأخذ الكثير من الوقت حتى يتم تجهيز شقة الزوجية كالمعتاد، ما دفعهما إلى التنازل عن جميع تلك الأشياء غير الأساسية حتى يتم عقد القران، قائلة «قولنا نتجوز ونشوف وقتها محتاجين أيه فعلا ونجيبه».

وعن تفاصيل عقد القران، قالت إسراء إنها كانت ترغب في أن تسير أمور الزفاف بهدوء، دون تفاصيل مكلفة ومرهقة نفسيا وماديا مثل فستان الفرح والميكب والفوتوسيشن والمعازيم، ما جعلهما يوفرون تلك المصروفات المالية لقضاء شهر عسل مميز بعد عقد القران، لافتة إلى أنهما عندما عرضا تلك الفكرة على الأهل رحبوا بها كثيرا دون ضغط منهما عليهم، فكانا يران أن علاقتهما ببعض هي الأقوى، وبها ينجح الزواج بغض النظر عن تلك التفاصيل الأخرى التي ليس لها قيمة أمام السعادة الزوجية.

وأنهت إسراء حديثها لـ «الوطن»، قائلة «الحمد لله مفيش علينا ديون.. وبنجهز بيتنا واحده واحده بالحاجات اللي محتاجين لها فعلا»، لافتة إلى أنها لم توافق على كتابة قائمة المنقولات الزوجية، لأن ما أقدمت على شرائه لم يكن يسبب خسارة لها، إذ أنها تعيش حياة زوجية سعيدة مع زوج متفاهم، مستبعدة حدوث أي من المشكلات الزوجية بينهما التي تعرضهما لحدوث أي خسائر قائلة «أنا عارفة إني اخترت صح».