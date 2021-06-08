والدة رشيد تعلن جمع تبرعات له: «مكنتش أتخيل إني أجمع 35 مليون جنيه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت هدى بدر والدة الطفل، رشيد، موافقتها على جمع تبرعات لحقنة دواء لابنها الذي يعاني من ضمور العضلات الشوكي، والذي يؤدي مع التقدم في العمر إلى منع الحركة تماما، وكانت هدى في البداية ترفض التبرعات لأنها لم تظن نهائيا إنها ستتمكن من جني هذا المبلغ الضخم، وهو أكثر من 2 مليون دولار، ويصل إلى 35 مليون جنيها مصريا، لذا فهي كانت رافضة لمبدأ جمع التبرعات قبل أن توافق عليها في نهاية المطاف.

وبثت هدى، فيديو قالت فيه إنها لم تتوقع تدشين هذا الكم الهائل من المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جمع المال لإنقاذ طفلها رشيد، وهو بالغ من العمر سنة و9 أشهر، ويجب عليه أخذ الدواء قبل أن يتم سنتين، لأن الشركة الوحيدة المصنعة للحقنة دواء الطفل رشيد، تشترط أن يحصل عليها الطفل قبل بلوغه عامه الثاني، وألا تتعارض الحقنة مع الطفرة الجينية.

وقالت هدى في الفيديو، «أنا بجد بشكركم كلكم على المجهود الفظيع معانا، كنت حاسة أن المبلغ فظيع مستحيل يتلم، بس حسستوني أن حتى لو المبلغ كبير بيكم كلكم هقدر المه من أفراد، وعشان كدة كنت عايزة حد كبير يتولى حالة ابني، ودلوقتي حاسة أن لا ممكن الناس كلها تعمل حاجة حلوة مع بعض، وبجد شكرا جدا على كل الدعم ده، وأنا هروح أفتح حساب باسم رشيد، وهفتحله حساب وماشية في الإجراءات ولما تخلص، هنجمعله تبرعات على طول، وبإذن الله مش هتبقى الحقنة صعبة، وهنطمن كلنا على رشيد».

وبعد نشرها الفيديو، كتبت هدى بدر منشورا لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة، «أنا حاليا في اتجاهي إلى وزارة التضامن للحصول على موافقة كتابية لفتح حساب للتبرعات لرشيد، ممكن حد يوجهني أقابل شخص بعينه يساعدني أخلص الإجراءات دي سريعا».