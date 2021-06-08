الامارات | «الشقيقة الصغرى» لتمثال الحرية.. في الطريق من فرنسا إلى أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقيقة الصغرى» لتمثال الحرية.. في الطريق من فرنسا إلى أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم فرنسا إرسال شقيقة صغرى للشخصية النسائية التي تجسد تمثال الحرية إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم إحضار التمثال البرونزى الذي يتراوح ارتفاعه بين مترين وثلاثة أمتار إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ووضعه في حديقة مقر إقامة السفير الفرنسي.

وبدأت، أمس، رحلة التمثال الذي كان منصوباً أمام متحف الفنون والحرف اليدوية في باريس.

وأعرب رئيس بلدية منطقة باريس، أرييل ويل، عن تمنياته برحلة آمنة للتمثال. وأشار على «تويتر» إلى أن ذلك «علامة جديدة على الصداقة» مع الولايات المتحدة.

يذكر أن تمثال الحرية الأصلي موجود في ميناء نيويورك بجزيرة إليس، ويعد رمزاً للحرية. وصمم النحات الفرنسي فريدريك بارتولدي الشخصية الأنثوية لتمثال الحرية، وتحمل توقيع المهندس جوستاف إيفل، الذي بنى برجه الشهير عالمياً بعد بضع سنوات في باريس.

وقدمت فرنسا التمثال للولايات المتحدة في عام 1876 بمناسبة الذكرى المئوية لاستقلالها عن بريطانيا.

ومن المقرر أن تُعرض الشقيقة الصغرى في جزيرة إليس بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال الأميركى في الرابع من يوليو المقبل. وبعد ذلك، سينقل التمثال إلى واشنطن.



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