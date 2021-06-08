الامارات | سيارة تسلا مكسوة بالذهب.. كم سعرها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تسلا مكسوة بالذهب.. كم سعرها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة كافيار تصوراً فاخراً للسيارة الكهربائية تسلا Model S Plaid+؛ إذ زيّنت الشركة الروسية أجزاء من السيارة بالذهب، معظمها في المقدمة مثل شبكة المبرد.

وأوضحت شركة كافيار أن سيارتها المعدلة تحمل الاسم Excellence 24K، ويقتصر إنتاجها على 99 نسخة فقط، وتتوافر بسعر 300 ألف دولار.

يشار إلى أن السيارة تسلا Model S Plaid+ الكهربائية تنطلق بقوة 1100 حصان، وتتمتع بمدى سير يبلغ 840 كلم، ومن المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.

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