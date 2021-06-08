علامات غامضة في القدمين تنذر بالإصابة بكورونا.. انتبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يؤثر فيروس كورونا على جميع مناطق الجسم، فقد لوحظ منذ فترة طويلة الأعراض الرئيسية لكورونا على أنها ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، ولكن بحث جديد نشر في مجلة الطب السريري، فتم الإبلاغ عن الأعراض في القدمين على نطاق واسع، بحسب ما ذكر موقع express.

أحد الأعراض التي لوحظت عند الشباب والأطفال هي الآفات الجلدية، ولا سيما العقد الأرجوانية المحمرّة، فخلصت المراجعة إلى أن 66.7 في المائة من هذه الآفات الجلدية تقع على الجذع، ولكن 19/4 في المائة موجودة على اليدين والقدمين.

أيضًا قدم ما يقرب من ثلاثة أرباع المصابين بالآفات هذه الأعراض في الأيام السبعة السابقة لاختبار COVID-19 الإيجابي و6 بالمائة فقط في الأسبوع التالي، مع استمرار الآفات في المتوسط حوالي عشرة أيام للشفاء.

فقط في 12.5 في المائة من المصابين بالآفات تتوافق الأعراض مع الأعراض التنفسية اللاحقة، مما يشير إلى أنها تدل على تشخيص جيد، كما تم الإبلاغ عن تورم الأصابع، لدى الأفراد الأصغر سنًا المصابين بفيروس كوفيد الخفيف.

لاحظت المراجعة أيضًا بين الأطفال، أن أحد المظاهر الوعائية الأكثر شيوعًا لـ COVID-19 هو مرض كاواساكي - وهي حالة تؤدي غالبًا إلى ظهور طفح جلدي وجفاف وتشقق الشفاه واحمرار الأصابع أو أصابع القدم.

كما تظهر متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة المتفاقم والوذمة في الأطراف السفلية والقدمين عند الرضع، فكانت الملاحظة الأكثر شيوعًا هي تورم الأصابع، والتي ارتبطت بحالات الأوعية الدموية الأخرى التي يُعتقد أن COVID-19 يسببها - تشنج وعائي والتهاب في الأطراف ، لا علاقة له بالبرد أو الرطوبة.

اقترح بعض الباحثين أن مثل هذه المظاهر الجلدية قد تكون ناتجة عن مصادفة وبائية وليس بالكامل عن كورونا، لكن البعض الآخر جادل بأن عدم التجانس الذي لوحظ بين المرضى وعبر مناطق مختلفة من الجسم يشير إلى سبب مشترك.

كما لوحظت أعراض عصبية في الأطراف السفلية والقدمين بين مرضى COVID-19، ولا سيما متلازمة جيلان باريه في أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وتعتبر متلازمة جيلان باريه حالة نادرة جدًا وخطيرة تؤثر على الأعصاب.

وهي تؤثر بشكل رئيسي على القدمين واليدين والأطراف، مسببة مشاكل مثل التنميل والضعف والألم، وقبل الوباء، كان متوسط عمر أولئك الذين يعانون من هذه الحالة 40.

الأفراد المصابون بـ COVID-19 الذين طوروا متلازمة جيلان باريه يظهرون مظاهر أكثر حدة، ويمثل ضعف العضلات الناجم عن هذه الحالة خطورة عالية للسقوط لدى كبار السن بمجرد ظهورهم.

ولكن من النادر في هذا الوقت إجراء المزيد من الدراسات حول كل جانب من الجوانب الأقل مناقشة لعرض COVID-19، مع إعطاء الأولوية للأعراض الحرجة الأكثر حدة.