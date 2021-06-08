ما هي طفرة كورونا "دلتا" الموجودة في استراليا.. هل هي أكثر عدوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أخذ تفشي كوفيد الحالي في المملكة المتحدة منحنى آخر الأسبوع الماضي، عندما اكتشفت السلطات الصحية متغيرًا جديدًا، ليس من الواضح ما إذا كان متغير "دلتا" الجديد قد ظهر في فيكتوريا أو نيو ساوث ويلز أو أي مكان آخر، ولم تتم مطابقته بعد مع أي حالات في الحجر الصحي.

لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه عن هذا البديل، ومعظم البيانات التي لدينا الآن تأتي من المملكة المتحدة، لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين ما إذا كان البديل أكثر فتكًا أم أنه ينتشر بشكل أكبر عند الأطفال، لكن البيانات المبكرة تشير إلى أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى، وفقا لموقع medicalxpress.

والخبر السار هو أن لقاحا أسترازينيكا وفايزر لا يزالان يعملان بشكل جيد نسبيًا ضده.

ما هو متغير دلتا؟

منظمة الصحة العالمية لديها نظام تسمية جديد، باستخدام الأبجدية اليونانية، لمتغيرات فيروسات التاجية المثيرة للقلق.

كان متغير دلتا يُعرف سابقًا باسم "البديل الهندي"، حيث تم العثور عليه لأول مرة في الهند، إنها واحدة من ثلاث سلالات فرعية للمتغير الهندي، وتُعرف أيضًا باسم B.1.617.2. متغير كابا - السلالة الأكثر انتشارًا في أحدث فاشية في فيكتوريا والتي نشأت من الحجر الصحي في جنوب أستراليا - هي B.1.617.1.

أدخلت منظمة الصحة العالمية نظام التسمية الجديد هذا لتجنب وصمة العار المرتبطة بإرفاق أسماء البلدان بالمتغيرات. كان هناك قلق من أن نظام التسمية القديم قد يقلل من احتمالية قيام البلدان بالإبلاغ عن متغيرات جديدة في المستقبل، خوفًا من إلقاء اللوم على بلدهم بسبب هذا البديل، أحد الأمثلة التاريخية هو "الأنفلونزا الإسبانية". في الواقع ، تشير الدلائل إلى أن سلالة الإنفلونزا هذه ربما لم تنشأ في إسبانيا.

أكثر عدوى

تم اكتشاف متغير دلتا في العديد من البلدان المختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيجي وسنغافورة والآن أستراليا.

في المملكة المتحدة، تتفوق دلتا على سلالة ألفا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "البديل البريطاني"، يشير هذا وحده إلى أن دلتا أكثر قابلية للانتقال من ألفا، وهي أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأصلية التي تم اكتشافها لأول مرة في ووهان، الصين.

وقال وزير الصحة البريطاني، إن دلتا أكثر عدوى بنسبة 40٪ من ألفا، وقدر مدير معهد دوهرتي شارون لوين، أن العدوى أكثر بنسبة 50٪ من ألفا، ويميل الأشخاص المصابون بدلتا إلى إصابة أفراد أسرهم أكثر من الأشخاص المصابين بسلالة ألفا.

لا نعرف بالضبط سبب قابلية انتقاله بشكل أكبر، لكن البيانات تشير إلى أنه من الأفضل التكاثر في خلايانا أكثر من المتغيرات الأخرى، في علم الفيروسات، تميل الفيروسات التي تتكاثر بشكل أفضل في الخلايا إلى أن تكون أكثر عدوى.

هل لها فترة حضانة أقصر؟

على الأغلب لا.

نظرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في الوقت الذي استغرقته حالة مؤشر مع متغير دلتا لإصابة شخص ما في منزله، ووجدت أن الوقت بين تاريخ التعرض وإصابة فرد الأسرة بأعراض كانت أربعة أيام، وهو ما لا يختلف بشكل كبير عن متغير ألفا.

لا نعرف ما إذا كانت أكثر فتكًا حتى الآن

هناك بعض الأدلة على ارتباط دلتا بارتفاع مخاطر دخول المستشفى مقارنة بألفا، ومع ذلك، لا يمكننا أن نقول هذا بيقين مطلق لأنها الأيام الأولى، هناك ضغط انتقائي على الفيروس ليصبح أكثر قابلية للانتقال، لأن الفيروس يريد التكاثر قدر الإمكان.

لكن ليس هناك نفس الضغط الانتقائي على الفيروسات لتصبح أكثر فتكًا، وليس من مصلحة الفيروس قتل مضيفه، يعيش الفيروس في مضيفه إلى أجل غير مسمى.

هناك أيضًا الكثير من الأمثلة على الفيروسات التي أصبحت أكثر فتكًا ولكن على حساب تقليل العدوى.

أحد الأمثلة على ذلك هو أنفلونزا الطيور، نظرًا لأن هذا الفيروس يستهدف الجهاز التنفسي السفلي، فهو قاتل تمامًا لأنه المكان الذي يتم فيه نقل الأكسجين.

هل هناك المزيد من الحالات عند الأطفال؟

من الصعب الإجابة على هذا السؤال بشكل مؤكد.

قال كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا بريت ساتون، إن هناك تقارير تفيد بأن دلتا أصبحت أكثر قابلية للانتقال بين الأطفال.

تم طرح هذه الفرضية نفسها عندما أصبح البديل ألفا هو المسيطر لأول مرة في بعض أجزاء العالم، ووجد أن متغير ألفا لا يتكاثر بشكل أفضل في خلايا الأطفال، لكن يجب التعامل مع هذه الفكرة بحذر لسببين.

الأول هو أن السلالة من المحتمل أن تكون أكثر عدوى بشكل عام، مما قد يؤدي إلى المزيد من الحالات عند الأطفال والجميع، وثانياً، لم يتم تطعيم الأطفال، في حين أن العديد من البالغين حصلوا عليها.

لقاحاتنا لا تزال تعمل بشكل جيد ضدها

تشير بعض البيانات إلى أن متغير دلتا لديه القدرة على التهرب من أنظمتنا المناعية، يتم تقييم ذلك من خلال النظر في عدد الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم، ثم معرفة مدى نجاح هذه الأجسام المضادة في تحييد الفيروس في المختبر.

في الواقع هناك انخفاض في حماية الجسم المضاد مع هذا البديل، ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب ملاحظته هو أن انخفاض الأجسام المضادة في الاختبارات المعملية لا يعيق بالضرورة اللقاحات بشدة، يجب التعامل مع نتائج المختبر بحذر.

وجدت بيانات من Public Health England أن جرعة واحدة من استرازينيكا أو فايزر، كانت فعالة بنسبة 33٪ ضد السلالة، ولكن كانت الجرعتين فعالتين بنسبة 60٪ من أسترازينيكا، و 88٪ من فايزر، ما يظهره هذا هو أننا لا نستطيع الاعتماد على الجرعة الأولى وحدها، يحتاج الجميع حقًا إلى التأكد من حصولهم على الجرعة الثانية.