أظافر كوفيد.. علامة جديدة تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خلال العام الماضي، واجهنا العديد من الأعراض غير العادية لفيروس كورونا المستجد، والتي يمكن أن يلوح بعضها في الأفق لفترة طويلة بعد تعافي المرء من العدوى الفيروسية، من سوء الذوق المتغير إلى تساقط الشعر، فيمكن أن يكون هناك الكثير من الأعراض التي تظهر بعد COVID-19 الآن، أشار بعض الخبراء إلى أدلة على أعراض يمكن أن تظهر على أظافرك، بعد التعافي من المرض، وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

قد يستغرق التعافي من فيروس كورونا بعض الوقت وقد يكون هناك الكثير من الأعراض المستمرة التي قد تبقى أسابيع بعد الاختبار السلبي، كما يقول البعض، قد تكون بعض الأعراض آثارًا جانبية "متبقية" أو مجرد طريقة يتعامل بها الجسم مع عدوى فيروسية بهذا الحجم.

أشار عالم الأوبئة البريطاني تيم سبيكتور، والذي كان مشاركًا أيضًا في تطبيق دراسة أعراض كورونا ومقره المملكة المتحدة، إلى أن أظافر كورونا يُنظر إليها كأثر جانبي محتمل حيث تتعافى الأظافر بعد الإصابة، مع وجود علامة واضحة على أنها خط واضح على فراش الظفر.

سرعان ما أثارت ملاحظات سبيكتور ردودًا على الإنترنت، حيث تحدث العديد من الناجين من كورونا عن التعرف على هذه العلامة على أظافرهم، بعد أسابيع أو أشهر من محاربة العدوى.

-ما هي بالضبط أظافر كورونا؟

في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها الناس هذا التأثير الجانبي غير المعتاد لكورونا، إلا أن هناك مصطلحًا طبيًا لمظاهر فراش الظفر، والذي يُعرف باسم "خطوط ".

في حين أن ما يربط خطوط Beau بالضرب عندما يكون لديك COVID-19 غير معروف بشكل واضح حتى الآن، يعتقد الخبراء أن التعرض لضغط شديد أو مرض يؤثر سلبًا على صحة الجسم بشكل عام يمكن أن يؤثر بشكل جيد على الأظافر.

-كيف تبدو أظافر COVID؟

وفقًا لدراسات الحالة يمكن أن تظهر أظافر COVID بعد أسابيع أو أشهر من محاربة الفيروس، لا يمكن أن يؤثر فقط على فراش الظفر ولكن يظهر على أصابع القدم أيضًا، ومع ذلك، فإن العلامة الأكثر تميزًا لهذا التأثير الجانبي يمكن أن تكون "الأخاديد"، وعادة ما تكون بيضاء اللون تمر عبر صفيحة الظفر.

يمكن أن تظهر خطوط بو أيضًا في شكل تلال أو أخاديد أو فجوات، وتظهر على أكثر من صفيحة ظفر واحدة في كل مرة.

ما أشار إليه الخبراء أيضًا هو أن أظافر كوفيد، على الرغم من الآثار الجانبية الغريبة التي أبلغ عنها الكثير من الناجين من كورونا، قد لا تؤثر على كل مريض كورونا بالنسبة للبعض، قد لا يكون واضحًا بما يكفي ليتم ملاحظته.

-ما الذي يسبب ظهور خطوط بو؟

يمكن أن تكون المسافات البادئة على فراش الظفر ناتجة عن العديد من العوامل، بما في ذلك المرض الشديد والالتهابات الفيروسية والأمراض المصاحبة مثل مرض السكري غير المنضبط وبعض أمراض الأوعية الدموية.

كما هو الحال مع COVID-19، يمكن اعتبار أعراض الظفر أيضًا طريقة يعمل بها الالتهاب على الجلد، تمامًا مثل الأعراض الجلدية الأخرى لـ COVID نظرًا لأن كورونا، هو أيضًا مرض يستغرق وقتًا أطول للشفاء، فقد تتأثر صحة الأظافر بشدة، يمكن أن يسبب الاستخدام المطول لبعض الأدوية نفس الشيء.

-هل يجب أن تطلب من طبيب أن يفحص؟

نظرًا لأن خطوط بو غالبًا ما تكون ناتجة عن مرض أو أدوية منهجية، فإن حل أعراض الظفر يعتمد إلى حد كبير على التعافي من COVID-19 يقول البعض أيضًا أنه لا يمكن أن يكون هناك ما يدعو للقلق، وقد يكون مجرد علامة على أن الجسم قد تعافى من العدوى السيئة ويتعافى الآن بشكل صحي.