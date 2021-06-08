دراسة جديدة: هذا اللقاح فعال بنسبة 100% للمراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، في 27 مايو، فإن لقاحات فايزر التي يتم إعطاؤها لمدة 21 يومًا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا كانت آمنة ومُحفِّزة للمناعة.

وأسفرت الدراسة عن فعالية لقاح فايزر بنسبة 100٪ ضد كوفيد-19 من 7 أيام بعد الجرعة الثانية، وفقا لموقع timesofindia.

بالنسبة للدراسة، تم إعطاء 2260 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا، منهم 1131 لقاح فايزر، و1129 تم إعطاؤهم دواءً وهميًا.

أجريت الدراسة في الولايات المتحدة التي بدأت بالفعل التطعيم للمراهقين فوق سن 12 في منتصف مايو، بعد أن وافق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية.

البلدان الأخرى التي وافقت على لقاح فايزر للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا تشمل تشيلي وكندا واليابان وإيطاليا، كما وافقت دبي والفلبين على اللقاح للاستخدام الطارئ.

الدراسة

ومن بين المشاركين البالغ عددهم 2260 مشاركًا، كان 51 في المائة من الذكور و86 في المائة من البيض و 12 في المائة من أصل لاتيني، بشكل عام، حصل 1308 مشاركًا على شهرين على الأقل من المتابعة بعد الجرعة الثانية من التطعيم.

وتمت مقارنة تفاعلات اللقاح (الدرجة التي يمكن للقاح أن ينتج فيها استجابة مناعية مفرطة وردود فعل سلبية) والاستمناع (القدرة على إثارة استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض) مع مجموعة أخرى، من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا .

في كلتا الفئتين العمريتين، كان الصداع والتعب أكثر الأحداث الجهازية التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا، بعد لقاح فايزر، تم الإبلاغ عن صداع شديد وإرهاق في نسبة أقل من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا مقارنة بالمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا، كانت الاستجابة المناعية لـ فايزر لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا أقوى مقارنةً بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا، وقالت الدراسة إن فعالية اللقاح الملحوظة كانت 100 في المائة.