«نسيوا الشاش في بطنها».. إنجي خطاب تدعم فاطمة كشري: «ست مكافحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الدعم تلقتها الفنانة فاطمة كشري، من قبل المتابعين داخل الوسط الفني وخارجه، بعدما خضعت مؤخرًا لعملية جراحية بعد مرورها بوعكة صحية، وتفاجأ الجميع بأنها تعرضت لخطأ طبي، حيث تناسى الطبيب «شاش» في بطنها.

كانت من بين الفنانات اللاتي تحدثن عن حالة الفنانة فاطمة كشري، ودعمتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، هي الفنانة إنجي خطاب، التي شاركت صورة للفنانة أثناء حوارها، والتي تروي خلاله كواليس حالتها الصحية.

وأرفقت خطاب، خلال منشورها، قائلةً: «شفت فيديو للفنانة الشهيرة بـ فاطمة كشري على جريده الوطن الست دي عملت أدوار كتير صغيرة في السينما بيقولو أنها تعبانة ورجعت تشتغل على عربية كشري عشان عندها مشكلة في بطنها ومحتاجة عملية».

وناشدت الفنانة رجال الأعمال والفنانين بمباشرة حالتها الصحية ومحاولة مساعدتها، قائلة: «لو في حد من رجال الأعمال أو الفنانين الكبار يقدر يوصلها ويساعدها أنا ممكن أساعد معاكم على أد مقدرتي ياريت حد يوصلها حرام ست كبيرة في عمر أمهاتنا كلنا ربنا يشفيها يارب قلبي وجعني عليها».

لقيت الصورة والمنشور الذي دونته الفنانة إنجي خطاب، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها:« ربنا يشفيها ويعافيها يارب لو في مساعدات هتكون عن طريقك، أعمليلهم منشن اصل اغلب الفنانين مبيحبوش عمل الخير إلا لما تحصل الكارثة عشان ياخدوا اللقطة زي ماحصل بالظبط مع شريف دسوقي، ست محترمة ومكافحة أوي، فيكي الخير،أانقذوها قبل ما يحصلها زي شريف دسوقي، ربنا يشفيها، مبقاش في ضمير خالص وبيستهونوا بحياة المرضى والناس».

مرض فاطمة كشري

وكانت خضعت الفنانة الشهيرة فاطمة كشري، الثلاثاء الماضى لعملية جراحية بسبب ما تعانيه من آلام شديدة في منطقة البطن بسبب تضخم «الفتاق»، وكان لابد من إجراء عملية جراحية عاجلة لازالته، بينما تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعى صورة لها وهى ترقد في أحد المستشفيات بعد إجرائها العملية الجراحية.