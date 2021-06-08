بلوجر شهيرة تتوسل والدتها لتتواصل معاها: والله مش هقول لحد أنك مامتي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت البلوجر والإنفلونسر زيزي سيف النصر، فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «لإيسبوك»، تطلب وتتوسل لوالدتها التواصل معها بأي شكل، ويأتي الفيديو بعد مجموعة من المنشورات التي دوما ما تناشد فيها والدتها وتطلب منها التواصل، كان آخرها معرفة نبأ وفاة إحدى قريباتها من جهة والدتها، وتعزية والدتها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقط، لتحاول بعد ذلك التواصل معها بأي شكل.

فيديو زيزي سيف النصر

ظهرت زيزي وهي متزوجة من البلوجر أيضا كريم هشام، ولديها منه فريدة، وليلى، باكية ومتأثرة ببعد والدتها عنها، وطلبت منها وتوسلت إليها أن تتواصل معها، «كلميني وأنا مش هقول لأي حد إني بنتك، ولا هقول إننا بنتكلم، حتى لو مرة واحدة في الشهر مكالمة واحد، عايزة بناتي يعرفوكي ليلى وفريدة، مش عايزة أعرف عنك حاجة وحشة لا قدر الله لو حصلك حاجة مش عايزة أعرف من الفيسبوك، ولو أنا حصلي حاجة مش عايزاكي تعرفي من الفيسبوك».

وأكملت زيزي متأثرة بغياب والدتها عن حياتها، «أنا لسه فاكرة حاجات حلوة أوي، لما تعبت وجريتي بيا على المستشفى، ولما كنتي بتجبيلي كل الحاجات الحلوة اللي بحبه، وتعمليلي اللي أنا عايزاه، أنا نفسي تبقي في حياتي ونرجع نتكلم تاني وبس، وصدقيني مش هقولك أي حاجة ولا هعاتبك على أي حاجة، ولا هقول لحد إنتي مامتي، ولا هعرف حد إننا بنتكلم أصلا، إنتي قافلة رسايل الفيسبوك، ونفسي الفيديو ده يوصلك بأي شكل، يا رب حد يبعتهولك، وتشوفيني وأنا بقولك محتاجاكي في حياتي وترجعي تكلميني تاني، أنا الفيديو ده عملاه ليكي وبس ومش عايزة غيرك».

وردت زيزي على من قالوا إن والدتها لا تريدها في حياتها لأنها من المشاهير، موضحة، «مامتي مش ممثلة ولا شخصية معروفة الفكرة إن الناس اللي تعرفها متعرفش أنها مخلفاني أصلاً، وده السبب إني مبعتش لأي حد تبعها ومش هقدر أمسح الفيديو ع أمل تشوفه ف بلاش إشاعات».