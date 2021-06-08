لو لاحظت وجودها على أسنانك.. أعراض تنذر بإصابتك بالفطر الأسود

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الشهر الماضي، أصبح الحديث عن الإصابة بـ الفطر الإسود من أهم وأبرز اهتمامات الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا بعد ظهور عدد من حالات الإصابة به في مصر، في عدد من المحافظات المختلفة، ما جعل الكثيرين يبحثون عن أعراض الإصابة به، والأسباب التي تؤدي لذلك لتجنبها.

ونرصد من خلال هذا التقرير حديث الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة عن أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بالفطر الأسود، ومن أهمها عدد من الأعراض التي تظهر على الأسنان، كالتالي:

أعراض إذا ظهرت على الأسنان قد تدل على الإصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إنَّ هناك عدد من الأعراض التي يجب ملاحظتها إذا ظهرت على الأسنان، والتي قد تدل على الإصابة بالفطر الأسود، كالتالي:

- إذا كان هنا أي شكاوى جديدة في الأسنان، سواء كان ذلك بالشعور بالألم أو بحدوث أي تغييرات تطرأ عليها.

- في حالة الشعور بأن هناك تحرك في عدد من الأسنان.

- عند الشعور بخلخلة في الأسنان أو خلع الأسنان.

- في حالة ملاحظة سقوط عدد من الأسنان واحدة تلو الأخرى.

- عند الشعور بالاتهابات الحادة في الفكين أو اللثة.

- في حالة فقدان عظام الفك.

الأعراض العامة التي تؤكد الإصابة بالفطر الأسود

- الشعور بألم شديد في الوجه.

- الشعور بانسداد في الأنف.

- الشعور بالاحتقان في الأنف أو الجيوب الأنفية.

- عند ظهور قشور سوداء في الأنف.

- عند الشعور بألم في العين.

- في حالة فقدان البصر بشكل جزئي أو كلي.

- في حالة تغير لون الفم وتشوه الوجه.

- تورم الوجه من جانب واحد.

- الشعور بالتورم في الخدين والعينين.

- الشعور بالشلل الجزئي في الوجه.

- انخفاض الإحساس في الوجه.