بعد مرض رشيد به.. كل ما تريد معرفته عن ضمور العضلات الشوكي: تكلفته 2 مليون دولار

القاهرة - سمر حسين - صحة

«انقذوا رشيد فاضل 4 شهور»، جملة هزت قلوب الناس، بعدما نشرت والدته تستنجد بالجميع لعلاج ابنها من مرض باغته فجأة، ومن شروط العلاج ألا يتعدى الطفل عمر عامين، وألا تتناسب الطفرة الجينية مع العلاج، حيث استطاعت شركة أدوية اختراع حقنة تداوي مرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض نادر يصيب الأطفال بنسبة واحد لكل عشرة آلالف، وهو ما أصيب به الطفل رشيد، وطلبت والدته التبرع له قبل أن يتم عامه الثاني، وأصبحت صورته وهو يشبه «سوبر مان»، هي الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو مرض ضور العضلات الشوكي، يستعرض التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المرض.

ما هو مرض رشيد ضمور العضلات الشوكي؟

ضمور العضلات الشوكي، من الأمراض النادرة الصعبة التي يصاب بها الفرد، وغالبًا ما يتم اكتشاف الإصابة منذ الطفولة، وبحسب الدكتور أحمد كامل، استشاري أمراض المخ والأعصاب الذي أوضح تفاصيل المرض وأنواعه في تصريحاته لـ«هن».

مرض ضمور العضلات الشوكي وأسبابه

هو حالة جينية تتلخص في ضعف وضمور العضلات الإرادية التي تستخدم في الحركة والأقرب إلى الجذع من الأطراف، والسبب في ذلك هو فقد الخلايا العصبية التي تتحكم في حركة العضلات إلى التغذية العصبية ما يجعلها تصاب بالضمور والضعف.

تشخيص ضمور العضلات الشوكي

ويبدأ التشخيص لمرض ضمور العضلات الشوكي في وقت مبكر للغاية، لأنه مرض جيني لكنه يزيد تطوره مع تقدم العمر، أي تسوء حالة المصاب كلما تقدم به العمر.

أنواع ضمور العضلات الشوكي

وتوجد أنواع مختلفة من مرض ضمور العضلات الشوكي، طبقًا للجينات المتأثرة بالمرض وتختلف أيضًا الأعراض المصاحبة يمكن أن يصاب الشخص أيضًا بالتصلب اللويحي أو نوبات الصرع أو عيوب خلقية.

النوع الصفر

يوجد النوع الصفر من ضمور العضلات الشوكي الذي يبدأ تشخيصه قبل ميلاد الطفل، أي تشخيصه من رحم الأم، إذ يظهر شكل الجنين بتشوه في المفاصل، وغالبًا ما يصاب الطفل بالفشل التنفسي في مراحل الطفولة ما يؤدي إلى الوفاة في طفولته.

ويعتبر هذا النوع من الأنواع شديدة الندرة وأيضًا شديدة الخطورة، وأيضًا يصاب الطفل بالعيوب الخلقية مما يسرع من وفاته.

النوع رقم 1

يعتبر النوع رقم واحد من الأنواع الأكثر شيوعًا، وتشخيصه يبدأ عقب ميلاد الطفل بأشهر قليلة، ويلاحظ بعدم تحكم الطفل في حركة رأسه، وصعوبة في عضلات البلع، وأيضًا صعوبة في عضلات التنفس، مما يؤدي إلى ضعف التنفس للطفل وأيضًا توجد نسبة وفيات عالية في هذا النوع في مرحلة الطفولة.

النوع رقم 2

وبحسب استشاري المخ والأعصاب، أن هذا النوع يتم تشخيصه من بداية الشهر السادس للطفل، ويحتاج إلى المساعدة للقدرة على الجلوس والوقوف، بسبب ضعف عضلاته، وأيضًا يوجد رعشة في عضلات إيده ورجله، ووفقًا لـ«كامل»، أن الطفل في يعيش لمرحلة العشرينات أو الثلاثينات من عمره لكن تسوء الحالة مع تقدمه في العمر، وأيضًا يصاب بالإنحناءات في العمود الفقري.

النوع رقم 3

يتم تشخيصه في المرحلة المبكرة من الطفولة، وتكون عضلات الطفل ضعيفة لكنه يتمكن من المشي والحركة، ومع مرور الوقت تسوء حالته.

النوع رقم 4

بحسب «كامل»، يعتبر هذا النوع هو الرابع والأخير من ضمور العضلات الشوكي، ويتشخص في نهاية مرحلة الشباب أو متوسط المرحلة، ويصاب برعشة في العضلات ويعيش حياة بقدر كبير إلى الشكل الطبيعي لكن تسوء حالته أيضًا كلما تقدم به العمر.