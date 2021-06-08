صدمة خطيبة أحمد مدحت بعد وفاته بكورونا: «والله عايش.. كلكوا كذابين» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت وفاة الكاتب أحمد مدحت حزن محبيه، ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أحدثت وفاته صدمة كبيرة، وكانت أكثر المصدومين هي خطيبته آية عفيفي والتي كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تؤكد عدم تحملها لنبأ وفاته، أو تصديقها لخبر قضاء فيروس كورونا عليه.

خطيبة أحمد مدحت وتعليق صادم على وفاته

كتبت آية عفيفي تعليقا على نبأ وفاة خطيبها الكاتب أحمد مدحت قائلة في منشور حمل معاني الألم والصدمة، «انتو كلكو كذابين هو عاايش والله عايش والله هو قالي إنه هيكمل معايا كلكلو بتكذبو»، وحصد المنشور مئات التعليقات والإعجابات، لمواساتها بعد وفاة خطيبها.

وكان من بين التعليقات على المنشور، «لا إله إلا الله اللهم لا حول ولا قوه إلا بالله ربنا يصبرك ويربط على قلبك»، وقال آخر، «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويغفرله ويوسع مدخله ويجعل مرضه شفيع له ويجعله من أهل الجنه»، و«لاحول ولا قوه إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويربط ع قلبك ويصبرك يارب ويجعل مرضه فميزان حسناته يارب»، و«ربنا يربط على قلبك ويمنحك الصب والسكينة من عنده».

وفاة أحمد مدحت

جدير بالذكر إنه توفي الكاتب الشاب أحمد مدحت محدثا صدمة في قلوب أصدقائه، ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرائه بشكل عام، وكان قد أعلن قبل وفاته بأيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قرابة 10 أيام، والذي يتابعه أكثر من 800 ألف متابع: «إيجابي كورونا، والأعراض صعبة جدًا.. دعواتكم بالشفاء» لتنهال عليه عشرات الآلاف من التعليقات التي تطلب له من الله الرحمة والمغفرة.