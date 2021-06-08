بعد تصدره التريند.. علاقة عاطفية عرضت حياة راغب علامة للموت: «4 طلقات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان راغب علامة تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب احتفاله بعيد ميلاده في مصر، كما حرص عشاقه على مشاهدة مقاطع فيديو وصور حفل عيد ميلاده.

الفنان راغب علامة كشف في لقاءات إعلامية سابقة عن لمحات من حياته الفنية والعاطفية والأسرية وذكريات طفولته وشبابه، وقد تحدث خلال استضافته في لقاء نادر له في حلقة من برنامج «السيرة»، عن بعض تلك الجوانب مع الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يتم إذاعته عبر شاشة DMC، ونرصد من خلال هذا التقرير حديثه عن علاقته العاطفية التي تعرض بسببها لإطلاق نار.

قال علامة، إنه عندما كان شابا، كان لديه إصرار على استكمال علاقة عاطفية بحياته، لم تكن لائقة بظروفه وسمعته، مشيرا إلى أن جميع المحيطين به حذروه من استكماله في تلك العلاقة غير المناسبة له، إذ أنه كان يجد نظرة شفقة في أعين المحيطين به لأنه لم يكن يدرك حقيقة تلك العلاقة.

وأضاف أنه تعرض بسبب تلك العلاقة إلى إطلاق 4 رصاصات عليه، فعلى الرغم من أنه لم يكن لديه أعداء في مرحلة أواخر الـ 20، إلا أن الدائرة المحيطة بتلك القصة كانت خطرة، لافتا إلى أنه تعرض للتهديد أكثر من مره بسبب تلك العلاقة، عندما كان في الأردن، على الرغم من أن تلك العلاقة قائمة في لبنان، إلا أن تلك الدائرة المحيطة بتلك العلاقة كان لها أيدي خارج لبنان، ما سهل عليهم إطلاق النار عليه.

وأشار خلال حديثه عن تلك الواقعة، أنه ذكر كثيرا أن القاضي الذي كان يحكم في تلك القضية حصل على رشوة، بالاشتراك مع عدد من المحاميين الذين تآمروا عليه، لافتا إلى أن والده رباه منذ الصغر على احترام القضاة، إذ أنه والده كان يعمل موظف في المحكمة، وبعد تلك الحادثة، أصبح يتجنب التعامل مع القضاة، اعتقادا منه أن القضاة جميعهم غير عادلين.