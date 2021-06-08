هذا ما يحدث لك إذا استيقظت كل يوم في نفس الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أظهرت العديد من الدراسات أن ليالي النوم المنتظمة تساهم في نمط حياة أكثر صحة، ولكن ماذا يحدث إذا استيقظت كل يوم في نفس الوقت، هذا ما يوضحه موقع "brightside" الأمريكي.

1- تشعر بمزيد من الاستباقية والإصرار:

وفقًا لدراسة ألمانية، يميل الأشخاص الذين لديهم عادة الاستيقاظ مبكرًا والذين يتوجهون إلى الصباح إلى المزيد من المثابرة والتعاون والرغبة في خوض تجارب جديدة.

2- تكون أكثر يقظة وأقل قلقًا:

كونك أقل قلقًا له علاقة كبيرة بعادات نومك، وتوصلت دراسة ما إلى أن الاستيقاظ مبكرًا له مزايا كونك أكثر يقظة ولتعزيز صحة جسمك وعقلك، وذكرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا هم أكثر عرضة للنجاح في مكان العمل وإكمال المهام بسرعة.

3- تكون أقل عرضة لامتلاك أفكار سلبية:

ترتبط قلة الوقت الذي تنامه بالتفكير السلبي، حيث تؤثر اضطرابات النوم سلبًا أيضًا على الصحة العقلية، حيث قد يكون لدى الأشخاص فرص أكبر للإصابة بالاكتئاب، ومن خلال تحديد فترات النوم والاستيقاظ، قد تتمكن من تحسين فرصك في الحصول على عقل أكثر صحة ومشاعر إيجابية.

4- تكون أكثر رضا عن حياتك:

الحصول على وقت نوم واستيقاظ منضبط، كما أدى اتباع روتين الاستيقاظ المنتظم إلى زيادة الرضا عن حياة الأشخاص الشخصية بنسبة 13٪ ، وزيادة بنسبة 18٪ في وضعهم المالي، وزيادة صادمة بنسبة 21٪ في التوازن بين العمل والحياة.

5- تشعر بمزيد من النشاط:

هناك أشخاص حاولوا الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وكانت النتائج مثيرة جدًا للاهتمام، حيث أنهم شعروا بمزيد من النشاط والحماس.

6- هضمك سيكون أفضل:

يساعد الاستيقاظ في نفس الوقت وكذلك الذهاب إلى الفراش وتناول وجبات الطعام بانتظام، أن يكون الجهاز الهضمي أكثر انتظامًا في عمله ويحافظ على الأمعاء والمعدة والتمثيل الغذائي في حالة جيدة.

7- مناعتك أقوى:

يلعب النوم دورًا مهمًا في المناعة، كما إنه ضروري للدماغ والصحة بشكل عام، كما أنه يعتمد على الدورة اليومية، تمامًا مثل الهضم، وقد يجعلنا جهاز المناعة لدينا ننام تمامًا كما يوقظنا، ويمكن أن يساعد الحصول على وقت استيقاظ منتظم جهاز المناعة لديك، حيث سيحافظ أيضًا على تنظيم عملية الأيض لديك بشكل جيد.