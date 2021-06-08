متوفر في كل البيوت.. هذا العصير يقي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين شرب عصير الطماطم غير المملح والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، التي أصبحت شائعة هذه الأيام ويعاني منها ملايين البشر، والتي تتسبب في منع إمداد القلب بالدم فجأة، وفق ما ذكره موقع express.

وعادة ما تحدث النوبة القلبية بسبب تراكم الكوليسترول، وهو مادة شمعية تسد الشرايين وتجويع القلب من الدم الذي يحتاجه ليعمل، كما يمكن لارتفاع ضغط الدم أيضًا أن يعزز تراكم الكوليسترول ويساهم في خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأشارت الأبحاث للدراسة التي نشرت في مجلة "علوم الأطعمة والتغذية" إلى أن شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يساعد في صد هذه النوبات القلبية، كما وجدت أن شرب عصير الطماطم غير المملح يخفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين اليابانيين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الدراسة، تم تزويد 184 من الذكور و 297 من الإناث بكمية كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام واحد، وفي نهايتها انخفض ضغط الدم في 94 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم غير المعالجين بشكل ملحوظ.

ووجد الباحثون أن ضغط الدم الانقباضي انخفض من متوسط 141.2 إلى 137.0 ملم زئبق، وضغط الدم الانبساطي انخفض من متوسط 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق.

كانت هذه الآثار المفيدة متشابهة بين الرجال والنساء وبين مختلف الفئات العمرية، فكتب المؤلفون: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول منتجات الطماطم أو الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى نطاق واسع من العمر".

ويمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

-ألم في الصدر - إحساس بالضغط أو الضيق أو الانضغاط في وسط صدرك

-ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك (عادةً ما تتأثر الذراع اليسرى، لكنها يمكن أن تؤثر على كلا الذراعين) والفك والرقبة والظهر والبطن (البطن)

-الشعور بالدوار

-التعرق

-ضيق في التنفس

-الشعور بالغثيان

-شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)

-السعال أو الصفير

"على الرغم من أن ألم الصدر غالبًا ما يكون شديدًا، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون فقط من آلام طفيفة ، مثل عسر الهضم" ، كما أشارت مجلة "علوم الأطعمة والتغذية".

وأوضحت: "في بعض الحالات، قد لا يكون هناك أي ألم في الصدر على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري."