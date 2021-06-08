فساتين خطوبة من وحي ديانا كرزون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - تتميّز إطلالات النجمة الشابة ديانا كرزون بفخامتها، حيث أنها تختار في جميع سهراتها وحفلاتها فساتين فاخرة ذات تصاميم ملكية. وفي جولة على أبرز إطلالات ديانا كرزون، لفتتنا بعض الفساتين التي تناسب حفلات الخطوبة لعروس المستقبل.



الأسود سيّد الألوان

الصورة من حساب ديانا كرزون على انستغرام



في هذه الإطلالة تألقت ديانا بفستان أسود ماكسي مزيّن بالكامل بحبيبات الباييت اللامعة، مع ياقة على شكل حرف V مغطاة بقماش الشيفون الشفاف. وقد أضافت ديانا لمسة ريترو إلى إطلالتها من خلال تسريحة الشعر المعتمدة وأحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء.

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فستان باللون الزهري الخشبي

الصورة من حساب ديانا كرزون على انستغرام



اللون الزهري الخشبي أو ما يُعرف بالـBois de Rose هو لون شبابي ناعم، يزيد من أنوثة الإطلالة. وقد اختارت ديانا فستاناً بهذا اللون مرصّعاً بالأحجار مع أكمام فضفاضة. وأكملت ديانا أناقة إطلالتها من خلال تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الناعم.

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فستان بقصّة حورية البحر

الصورة من حساب ديانا كرزون على انستغرام



إذا كنت تتمتعين بقوام رشيق وتعشقين قصّة الفساتين التي تظهر شكل الجسم، فهذا الفستان الذي اختارته ديانا والذي يتميّز بقصّة حورية البحر هو الخيار الأنسب بالنسبة إليك. كما أن التطريزات الغنية التي زيّنته بالكامل كانت كفيلة بإضفاء المزيد من الفخامة على تصميمه.

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فستان من المخمل البنفسجي

الصورة من حساب ديانا كرزون على انستغرام



من أكثر الألوان التي يعشقها المخمل هو اللون البنفسجي، إذ يُظهر لمعانه ونعومة ملمسه بشكل لافت. وقد اختارت ديانا في هذه الإطلالة فستاناً بتصميم ملكي مع أكمام طويلة مصنوع بالكامل من المخمل البنفسجي، وعلى الرغم من خلوّه من أي إضافات أو تطريزات فقد بدت إطلالتها بمنتهى الفخامة خاصة مع مجوهرات الماس التي زيّنتها.

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إطلالة بالأصفر الجريء

الصورة من حساب ديانا كرزون على انستغرام



إذا كنت صاحبة ذوق جريء وشبابي، وتفضّلين الابتعاد عن الألوان الكلاسيكية التقليدية، فإن هذا الفستان الأصفر الذي اختارته ديانا سيكون خياراً جذاباً بالنسبة إليك. يتميّز هذا الفستان بدرجته الصفراء الفاقعة وقد زيّنته حبيبات البايتت والأحجار اللامعة بالكامل لتزيد من إشراقته.

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فستان باللون الأزرق الهادئ

الصورة من حساب ديانا كرزون على انستغرام



للعروس الشابة التي تريد الحفاظ على نعومة إطلالتها وبراءتها، ننصحك باختيار هذا الفستان ذات اللون الأزرق الناعم. فهو يتميّز بدرجته الهادئة التي تناسب شخصيتك وبتصميمه المؤلف من تنورة مطرّزة بأسلوب ناعم، وأكتاف مرصّعة بالأحجار البرّاقة.

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