بعد الإنجاب عودة إلى أبرز إطلالات ميغان ماركل خلال الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - وضعت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري طفلتهما ليلي بيت ديانا ماونتباتن وندسور بعد 25 شهراً من ولادة شقيقها آرتشي هاريسن وبذلك تكون ليلي الحفيدة الحادية عشرة للملكة اليزابيث.

في هذه المرة لم تجر الأمور على الطريقة الملكية ولم تعلن الولادة في توقيت رسمي إذ ولدت ليلي قبل يومين من تصريح والديها بقدومها الى الحياة، إذ بدا من الواضح ان الأمير هاري يريد التحكم بمسار الأمور وبقي متكتماً على صور المولودة فلم تخرج إلى الصحافة حتى الساعة.

ولدت الأميرة الصغيرة ليلي في مستشفى سانتا باربرا كوتدج في كاليفورنيا وحملت اسمها تيمناً باسم جدتها الراحلة ديانا الذي كانت تحمله وهي صغيرة. تمت الولادة يوم الجمعة الفائت وخرجت الطفلة الى النور في الحادية عشر من قبل الظهر وهي تزن نحو ثلاث كيلغرامات ونيف.

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لنتعرف على أبرز إطلالات ميغان ماركل وهي حامل:

أطلت ميغان ماركل خلال المقابلة التي أجراها الثنائي مع الإعلامية أوبرا بفستان أسود مطرز من تصميم جورجيو ارماني وقد حرصت ميغان على وضع أساور ذهبية كانت تعود لليدي ديانا.

الصورة من موقع townandcountrymag

وبعد يوم واحد من المقابلة الشهيرة التي أثارت تعاطفاً شعبياً عارماً معها نشرت ميغان صورة لها مع زوجها مرتدية فستاناً من الحرير من كارولينا هيريرا.

الصورة من موقع townandcountrymag

كما نشرت صورة لها بفستان منسدل الأكمام مع زوجها وهي تحمل الأمير آرتشي. ونشر الزوجان على موقع ذي آرتشول الإلكتروني خبر ولادة طفلتهما بصحة جيدة معلنين أنهما سيأخذان اجازة طويلة وطالبين من الراغبين في تقديم هدايا الى الطفلة استبدالها بتبرعات خيرية وافق عليها الثنائي من خلال الموقع المذكور.

الصورة من موقع townandcountrymag

كما أطلت ميغان ماركل بفستان مزدان برسوم هندسية باللونين الكحلي والأبيض ونسقت معه سترة كحلية وحقيبة يد من ستيلا مكارتني وحذاء ستيليتو عالي موحد من مانولو بلانيك.

الصورة من موقع townandcountrymag





وفي فبراير 2019 ظهرت ميغان ماركل بفستان ساحر أزرق من تصميم كارولينا هيريرا خلال زيارة رسمية قام بها الثنائي الى المغرب للقاء الملك محمد السادس.

الصورة من موقع townandcountrymag

ومن الإطلالات الأيقونية لها وهي حامل فستان على شكل قفطان من الكريب الحريري العاجي المطرز حوافه باللؤلؤ وهو من تصميم دار ديور وحملت حقيبة من الدار الفرنسية نفسها. وشدت شعرها بأسلوب راق الى الوراء.

الصورة من موقع townandcountrymag

كما أطلت ميغان بالأسود فتدثرت بمعطف من فكتوريا بيكهام ونسقت حقيبة محفظة للمصممة نفسها. وانتعلت جزمة من تمارا مالون. كما وضعت ظلالاً داكنة حول عينيها.

الصورة من موقع townandcountrymag

وسحرتنا بفستان أحمر واسع متوسط الطول من رد فالنتينو ونسقت معه أكسسوارات نيود من الدار نفسها.

الصورة من موقع townandcountrymag

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