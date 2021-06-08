بعد الإنجاب عودة إلى أبرز إطلالات ميغان ماركل خلال الحمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - وضعت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري طفلتهما ليلي بيت ديانا ماونتباتن وندسور بعد 25 شهراً من ولادة شقيقها آرتشي هاريسن وبذلك تكون ليلي الحفيدة الحادية عشرة للملكة اليزابيث.
في هذه المرة لم تجر الأمور على الطريقة الملكية ولم تعلن الولادة في توقيت رسمي إذ ولدت ليلي قبل يومين من تصريح والديها بقدومها الى الحياة، إذ بدا من الواضح ان الأمير هاري يريد التحكم بمسار الأمور وبقي متكتماً على صور المولودة فلم تخرج إلى الصحافة حتى الساعة.
ولدت الأميرة الصغيرة ليلي في مستشفى سانتا باربرا كوتدج في كاليفورنيا وحملت اسمها تيمناً باسم جدتها الراحلة ديانا الذي كانت تحمله وهي صغيرة. تمت الولادة يوم الجمعة الفائت وخرجت الطفلة الى النور في الحادية عشر من قبل الظهر وهي تزن نحو ثلاث كيلغرامات ونيف.
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لنتعرف على أبرز إطلالات ميغان ماركل وهي حامل:
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أطلت ميغان ماركل خلال المقابلة التي أجراها الثنائي مع الإعلامية أوبرا بفستان أسود مطرز من تصميم جورجيو ارماني وقد حرصت ميغان على وضع أساور ذهبية كانت تعود لليدي ديانا.
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وبعد يوم واحد من المقابلة الشهيرة التي أثارت تعاطفاً شعبياً عارماً معها نشرت ميغان صورة لها مع زوجها مرتدية فستاناً من الحرير من كارولينا هيريرا.
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كما نشرت صورة لها بفستان منسدل الأكمام مع زوجها وهي تحمل الأمير آرتشي. ونشر الزوجان على موقع ذي آرتشول الإلكتروني خبر ولادة طفلتهما بصحة جيدة معلنين أنهما سيأخذان اجازة طويلة وطالبين من الراغبين في تقديم هدايا الى الطفلة استبدالها بتبرعات خيرية وافق عليها الثنائي من خلال الموقع المذكور.
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كما أطلت ميغان ماركل بفستان مزدان برسوم هندسية باللونين الكحلي والأبيض ونسقت معه سترة كحلية وحقيبة يد من ستيلا مكارتني وحذاء ستيليتو عالي موحد من مانولو بلانيك.
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وفي فبراير 2019 ظهرت ميغان ماركل بفستان ساحر أزرق من تصميم كارولينا هيريرا خلال زيارة رسمية قام بها الثنائي الى المغرب للقاء الملك محمد السادس.
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ومن الإطلالات الأيقونية لها وهي حامل فستان على شكل قفطان من الكريب الحريري العاجي المطرز حوافه باللؤلؤ وهو من تصميم دار ديور وحملت حقيبة من الدار الفرنسية نفسها. وشدت شعرها بأسلوب راق الى الوراء.
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كما أطلت ميغان بالأسود فتدثرت بمعطف من فكتوريا بيكهام ونسقت حقيبة محفظة للمصممة نفسها. وانتعلت جزمة من تمارا مالون. كما وضعت ظلالاً داكنة حول عينيها.
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وسحرتنا بفستان أحمر واسع متوسط الطول من رد فالنتينو ونسقت معه أكسسوارات نيود من الدار نفسها.
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