كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - مع قدوم موسم الأفراح لهذا العام الكثير من الفتيات يقفن حائرات في اختيار موديلات فساتين السواريه بأسلوب أنيق وعصري لارتدائها في سهراتهن بشكل محتشم يناسب المحجبات، ومن وحي مدونات الموضة نرصد لكنَّ أفكاراً متنوعة لقصات فساتين السهرة المنفوشة لتواكب أحدث صيحات الموضة.. فشاهدن التصاميم لاختيار ما يناسبكن منها.



فساتين سواريه منفوشة 2021 للمحجبات



جهاد البنا بفستان ذهبي

جهاد البنا بفستان ذهبي -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة مميزة للسهرة تأنقت المدونة المصرية جهاد البنا بفستان ذهبي بدرجة مطفية، مصمم من الجزء العلوي بزهور بنفسجية مع أكمام شفافة مرتفعة الأكتاف، وأكملته بحجاب بيج ومكياج بأحمر شفاه داكن.

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فرح عاشور بفستان سهرة لامع بريش

فرح عاشور بفستان سهرة لامع بريش -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص مدونة الموضة الأردنية فرح عاشور على اختيار أزيائها بالأسلوب المواكب لخطوط الموضة في كل موسم، ولهذا العام اخترنا لكِ من أبرز إطلالاتها فستاناً زهرياً منفوشاً مصمماً من الجزء العلوي بريش زهري وفصوص صغيرة لامعة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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الفساتين المطرزة من تسنيم أبو سيدو

تسنيم ابو سيدو بفستان سهرة منفوش -الصورة من حسابها على الانستغرام

تسنيم ابو سيدو بفستان مطرز سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ مدونة الموضة والموديل الفلسطينية تسنيم أبو سيدو لاعتماد فساتين السواريه بالتطريزات الناعمة الأنيقة بأسلوب ناعم يليق بالمحجبات، ومن أبرز إطلالاتها فستان أسود مطرز بالذهبي والأسود بشكل لامع وناعم مع طبقة من الشيفون الأسود وحجاب بني ناعم، وظهرت في الإطلالة الثانية بفستان سماوي مصمم بأكمام منفوخة ومطرز بالزهور البيضاء بشكل ضخم لخيار أنيق وعصري يليق بالشابات.

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ياسمين وجدي بفستان مناسب لذوات الجسم الممتلئ

ياسمين وجدي بفستان سهرة منفوش -الصورة من حسابها على الانستغرام

ياسمين وجدي بفستان سهرة مطرز -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحتار الكثير من الفتيات ذوات الجسم الممتلئ عند اختيار فساتين السهرة للحصول على إطلالة مثالية محتشمة تناسب طبيعة أجسادهن، ومن خيارات البلوغر ومؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي المصرية ياسمين وجدي نرصد لكِ عدة أفكار للفساتين المنفوشة، حيث أطلت بفستان بدرجة مميزة من الأخضر المطرز بالخطوط المموجة البيضاء، مع قصة محددة للخصر لخيار مميز، واختارت فستاناً رمادي اللون منفوشاً ومطرزاً بالفضي بخطوط متعارضة مع أكمام طويلة منفوخة الأكتاف وقصة محددة للخصر.

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فساتين سهرة من البلوغر آمنة

آمنة بفسان مورد سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام

البلوغر آمنة بفستان سواريه منفوش -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر الفلسطينية آمنة على تنسيق أزيائها بأسلوب يواكب خطوط الموضة، ومنه نسقت فستاناً أسود منفوشاً مزيناً بزهور بدرجات اللون الزهري بقصة رقبة مميزة مع حجاب بنفسجي وحقيبة من الفرو، وتألقت بفستان بنفسجي منفوش مزين بخصر مزين بالزهور البيضاء والفصوص الناعمة في الجزء العلوي للتصميم، واعتمدت لمظهرها حجاباً بنفسجياً مميزاً.

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