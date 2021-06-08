مكياج وتسريحات شعر بأسلوب ميس عنبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - تتميز الإعلامية العراقية ميس عنبر بإطلالاتها الهادئة والأنيقة، التي تشكل مصدر إلهام للسيدة العربية التي تميل الى أساليب المكياج الناعمة وتسريحات الشعر الراقية، المنسدل منها والمرفوع. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر ميس عنبر، لتستوحي منها أجمل إطلالاتك في كل الأوقات.



مكياج نيود ناعم مع تسريحة الويفي الفوضوية

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الويفي الفوضوية(الصورة من حساب ميس عنبر على إنستغرام)



يناسب المكياج النيود مختلف ألوان البشرة، خصوصاً الحنطية والسمراء. وتلهمك الإعلامية ميس عنبر مكياج نيود ناعماً وبسيطاً يعتمد على تمرير ظل العيون النيود الداكن على كامل الجفن العلوي، مع تحديد زاوية العين الخارجية بالكحل الأسود، ووضع بضع طبقات من الماسكرا، الى جانب الروج النيود القريب الى لون البشرة. ولاكتمال الطلة، اعتمدي تسريحة الويفي المنسدلة بشكل فوضوي.

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مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر المستقيم

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر المستقيم(الصورة من حسابها على إنستغرام)



يمنح المكياج الزهري المرأة إشراقة وحيويةً، وهو مناسب جداً لأجواء الربيع والصيف. بإمكانك أن تستوحي من ميس عنبر مكياج عيون ناعماً بلمسة لامعة عند مدمع العين وخط الجفن العلوي، مع تحديد العين بالكحل الأسود والرموش الاصطناعية البارزة. واعتمدي الى جانبه تسريحة الشعر المستقيم المسحوب الى الخلف والمنسدل على الظهر.



روج أحمر مع تسريحة الكعكة المنخفضة

روج أحمر مع تسريحة الكعكة المنخفضة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إبراز العيون بالظلال الخفيفة والأيلاينر الممتد على طول الخط الجفن العلوي، الى جانب الروج المات، هو أسهل طريقة للحصول على إطلالة أنثوية جذابة، خصوصاً خلال المناسبات، وهي طريقة استوحيناها من الإعلامية ميس عنبر. ولطلة مكتملة، اعتمدي تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج عيون القطة وتسريحة الريترو

مكياج عيون القطة وتسريحة الريترو(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إذا كنت تميلين الى مكياج عيون القطة، تلهمك الإعلامية ميس العنبر مكياج عيون قطة حاداً ملائماً للسهرات والمناسبات، يرتكز على استخدام الأيلاينر الأسود العريض المجنح عند زاوية العين الخارجية بأسلوب عين القطة، الى جانب الروج البرغندي الداكن، وتسريحة الريترو المنسدلة مع الفرق الجانبي.



مكياج اللامكياج مع الشعر المنسدل بشكل عفوي

مكياج اللامكياج مع الشعر المنسدل بشكل عفوي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، تلهمك ميس عنبر إطلالة يومية بسيطة وأنيقة في آن، ترتكز على مكياج اللامكياج، بحيث تستخدمين الظلال الخفيفة وتغطية البشرة الطبيعية والروج بلون قريب الى لون البشرة، أما شعرك فتتركيه منسدلاً على كتفيك بشكل عفوي.

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