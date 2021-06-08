عطور برائحة الفراولة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:34 مساءً - فصل الصيف يقترب ليحمل معه الأجواء المنعشة والحيوية التي تدفع المرأة إلى اعتماد عطور عالمية أرق وأخف من العطور الشتوية، ولمساعدتك في اختيار عطر نسائي جذاب مناسب لفصل الصيف، نرصد لك اليوم أبرز العطور التي تضم رائحة الفراولة؛ لتختاريها في إطلالاتك اليومية المختلفة.



عطر الفراولة من ذا بودي شوب The body shop

عطر الفراولة من ذا بودي شوب The body shop



عطِّري بشرتك بعبير الفواكه والزهور، مع نفحات لطيفة من الفراولة وخلاصة قصب السكر، لخلق رائحة جديدة فريدة من نوعها، وننصحك برش العطر على أماكن النبض كلما رغبتِ بذلك؛ لتساعدي العطر على التبخر وإطلاق رائحته، وتجنَّبي فرك المعصمين ببعضهما بعد رش العطر؛ لأن هذا الأمر يمكن أن يغير رائحة العطر.



أو دو تواليت الفراولة من درعة Deraah

أو دو تواليت الفراولة من درعة Deraah



تعمل شركة درعة بشكل دائم ومستمر لتحقيق متطلبات السوق ومواكبة المستجدات والتطورات في مجالها لتلبية احتياجات عملائها، وقد أنتجت عطر أو دو تواليت الفراولة، الذي يمتاز برائحته الرومانسية، ليسحر بها من حولك بتركيبته الخاصة من الفواكه الناعمة والفراولة والسويت والفواكه الحمراء، ويرتكز في قاع العطر مزيج من رائحة الفانيلا والمسك والعنبر.



عطر الفراولة البرية من Bloom

عطر الفراولة البرية من Bloom



يناسب هذا العطر الرجال والنساء؛ حيث يضم روائح الطبيعة، كمزيج من الفراولة والأعشاب البرية وأوراق المسك، ليمنحك رائحة مرحة ومميزة مناسبة لإطلالاتك في فصل الصيف.



مسك الفراولة من روز ماري Rose mary

4 مسك الفراولة من روز ماري Rose mary



بدأ بيت العطور الفني الفرنسي روز ماري باريس عام 2006، ليتخصص في إبراز عبق الجمال والشغف الخاصّين بفترة الملكية الفرنسية، مشكلاً جوهراً خلاباً من الأناقة والحداثة يخلب الألباب ويعكس الفخامة من خلال العطور المختلفة، وقد أصدرت العلامة زيتاً عطرياً برائحة المسك والفراولة ليداعب روحك ويمنحك رائحة فواحة تليق بمختلف مناسباتك.



عطر الفراولة من ون لوف One Love

عطر الفراولة من ون لوف One Love



يأتي هذا العطر في زجاجة أنيقة، ويمكن اعتماده للعمل أو في نزهات مختلفة ليمنحك رائحة تدوم طويلاً، ويتميز بمزيج من المكونات الحسية والفواكه ليجعلك أكثر بروزاً وأناقة في إطلالاتك المختلفة.

