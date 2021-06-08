من بينهم 4 نساء.. «الملونين» يترشحون لمنصب رئيس بلدية مدينة بوسطن

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت شبكة «أيه بي سي» الأمريكية، إنه لأول مرة منذ 199 عاما، تقود امرأة من أصول إفريقية مدينة «بوسطن» عاصمة كومنولث ماساتشوستس في الولايات المتحدة.

وأشارت «أيه بي سي»، إلى أن جميع المرشحين في حملة هذا الصيف لمنصب رئيس البلدية هم من الملونين، بمن فيهم 4 نساء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

من جانبها، قالت القائم بأعمال عمدة بوسطن كيم جاني في مقابلة مع«جي إم أيه 3» GMA3: «إنه وقت مذهل لا يصدق في تاريخ مدينتنا، وفي تاريخ بلدنا».

وأضافت جاني: «أعتقد أنه الفريد في قيادتنا هو أن النساء السود يضطررن دائما إلى شق طريق نحو هدف بعيد المنال».

وكسرت جاني، في مارس الخلافة الطويلة في بوسطن للرجال من أصل أيرلندي أو إيطالي، يقودون مجلس المدينة بعد أن انضم العمدة السابق مارتي والش إلى حكومة جو بايدن وزيرا للعمل.

ذوات البشرة الملونة كسرت الحواجز أمام منصب نائب الرئيس وقاعات الكونجرس

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن هذا العام كسرت النساء الأمريكيات ذوات البشرة الملونة الحواجز أمام منصب نائب الرئيس وقاعات الكونجرس، حيث يوجد 49 امرأة ملونة في البرلمان.

وأضافت «أيه بي سي» أنه «يوضع نصب أعينهن الآن مناصب رؤساء البلديات في المدن الكبرى، والولاة، ومقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي حيث لم تخدم أي امرأة ملونة من قبل».

وكانت «الحركة الوطنية للعدالة العرقية» التي انطلقت بعد مقتل جورج فلويد العام الماضي، حفزت النساء الملونات الساعيات للسلطة السياسية في السباقات الحكومية والمحلية من سياتل إلى ريتشموند، فيرجينيا، إلى بوسطن.