كافيه شهير بالتجمع يرد على اتهامه بمنع زبائن «النقاب والعباءة»: مفيش مصداقية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد الكافيه الشهير الموجود في التجمع الخامس، على موجة الغضب والانتقادات التي طالته، بعدما طلب من إحدى رواده مرتدية عباءة الخروج من المكان لأنها لا تلائم سياسة ملابس الكافيه، وذلك بعدما كتبت إحدى السيدات عن هذا الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما عرضه لموجة من الغضب العارم، وذلك قبل أن يقرر الكافيه غلق كافة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من الهجوم عليه، والتقييمات القليلة من قبل الزبائن.

رد كافيه التجمع على منع المنتقبات ومرتديات العباءة

وردت صفحة الكافيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قبل غلقها، مؤكدا أنه يحترك جميع زبائنه، وطوال 9 سنوات لم يحدث خلاف مع أي عميل لديه، وإن ما قيل في تلك الواقعة منافي للحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة، موضحا أن مجموعة الفتيات بالفعل ظلن بالكافيه لمدة ساعتين تقريبا قبل مغادرتهن.

وطلبت صفحة الكافيه من الشاكيات أن يكن أكثر مصداقية، موضحة أنهن انسحبن من الكافيه دون دفع فاتورة الحساب التي تخطت 800 جنيه، ورغم ذلك لم يتخذ الكافيه أي إجراء ضدهن، موضحة أن الكافيه بتواجد به محجبات باستمرار، والصور التي جرى تداولها يظهر فيها محجبات بالفعل ما ينفي ما جرى تداوله.

ولكن الفتاة التي ادعت طردها، أوضحت إن الكافيه طلب من إحدى الموجودات التي كانت ترتدي عباء الانصراف، وأوضح أنه يمنع دخول مرتديات النقاب والعباءات والشبشب.

كافيه شهير بالتجمع الخامس يمنع دخول المنتقبات ومن ترتدين العباءات

وكانت البلوجر الشهيرة دينا حشيش، روت ما تعرضت له هي وفريق عمل من الفتيات على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة، «الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، حد اقترح (...) هو كافيه شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بكافيهات كبيرة، وبدأنا الميتينج وكنا ٥ بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة متنوعة».

وأكملت حديثها، «احنا تيم كونتنت بنكتب 107 مليون فولوور وأحلى حاجة فينا إختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم، وبعد ساعتين جت أخر بنت بدموع في عنيها من الإحراج وبتقولنا مش هقدر أحضر الإجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية! ودي مش أي واحدة في فريق الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في 2021 وقدمت قوي حوارات الخوف من الإختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين».

وحاولت الفتاة إثناء مدير الكافيه لشهير، «ولازم السينس انت شايف ناس محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح بعباية ولا نقاب ولا شبشب أنا عمري في حياااااتي ما اتطردت من مكان ويوم ما يحصل يبقى في قهوة وأنا أصلا ما بشيش وجريوا ورانا في الشارع علشان ندفع تمن الاكل اللي ملحقناش ناكله وكامل زي ما هو وقولناله خلي مديرك يدفعه بعد المهانة دي، تطردني وأنا باكل وتقولي ادفعيكلنا وقفنا مع صاحبتنا وساندنا إختيارها في لبسها ومشينا كافيه تاني أشيك وأنضف وأغلى ولا إنسان بصلنا».

وأوضحت إن هناك كافيهات كبيرة تسمح بدخول كل فئات الفتيات، «ده كافيهات كتيرة جدا، بشوف فيهم محجبات.. مش عايزة أفاجئ الكافيه ده بس انتم بتوع شيشة مش بار ولا club فمشكلتك مع اللبس غير مفهومة ودي أخرت الإحداث، أتمنى من مدير الكافيه إن تشوفوا دكتور ممكن يساعدكم في حل مشاكلكم النفسية، العلاج النفسي مش عيب ده بينور وبيساعدنا نتقبل.. أما بالنسبة لمشكلتكم في الmarketing وال brand development ف دي الخطوة التانية، والسخرية ان مشغلين قرآن في المكان».

انتقادات وجهت للكافيه بعد طرده إحدى الزبائن

أثار منشور دينا حشيش وهي بلوجر معروفة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعلياقت لاتي انتقدت تصرف الكافيه مع الفتيات، «كل سنة اقرأ حاجة زي كدة حصلت في الوطن العربي، بتمنى إنها تكون حصلت في أمريكا علشان الشخص اللي تعرض لعنصرية وتمييز (أيا كان سببها) ياخد حقه تعويض بالملايين ويخرب بيت صاحب المكان ويخلي اللي بيفكر زيه ما يحاولش يجرب».

وقال آخر في تعليق، «رأي كنتم رفضتوا تمشوا و قلوله هات شرطة السياحة لانه مش من حقه يطردكم هو كاتب علي الباب ممنوع العباية بجد ناس متخلفة كلنا محجبين وبندخل اشيك الاماكن في كل العالم محدش بيعترض علي لبسنا حتى لو كان عباية او نقاب»، و«احنا اللى بنسكت عن حقنا للأسف أنا لو منك كنتى قلت له مش حنمشى و أطلب لنا البوليس».