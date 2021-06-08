ماذا يمكن أن يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الدهون الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عندما نبدأ نظامًا غذائيًا، غالبًا ما يكون أول شيء نريد التخلص منه هو الدهون، في حين أنه من الصحيح أن الدهون السيئة يمكن أن تزيد وزنك، إلا أن هناك أيضًا دهونًا صحية ضرورية لجسمك، يمكن أن يؤثر التوقف عن تناولها تأثيرا سلبيا على صحتك الجسدية والعقلية.

ويذكر موقع "brightside"، الآثار الجانبية التي يمكن تحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون الصحية.

- الشعور بالجوع:

قد تلاحظ أنك لا تشعر بالشبع بعد الوجبات، نظرا لأن الدهون الغذائية هي عنصر غذائي أساسي نحتاجه في نظامنا الغذائي، وإذا لم تستهلك ما يكفي منها يوميا، فمن المحتمل أن تشعر بالجوع.

- قد تسوء ذاكرتك:

إذا تخلصت من الدهون، فقد تلاحظ أنك لست متيقظًا كالمعتاد، حيث تساعد الدهون الجيدة على تحسين صحة الدماغ، وقد ثبت أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك، يمكن أن يساهم في تعزيز الذاكرة، ويرتبط تناول ما يكفي من الدهون الجيدة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

- تعرض قلبك للخطر:

هناك العديد من الفوائد التي تعود على صحة القلب من تناول الدهون الصحية، إذ يمكن أن يقلل النظام الغذائي الغني بالدهون الجيدة من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

كما أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كل يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15٪ للإصابة بأي نوع من أمراض القلب.

- زيادة الوزن:

عندما تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم، فإنك تمنع جسمك من حرق الدهون، وأشارت دراسة أن بعض الدهون الصحية، مثل الدهون الموجودة في اللوز، قد تحسن عملية التمثيل الغذائي لديك.

- سيكون من الصعب بناء العضلات:

يمكن أن يساعدك تناول الدهون الجيدة وممارسة الرياضة بانتظام في بناء العضلات، حيث يمكن للدهون أيضًا أن تزيد من تركيز البروتين في جسمك والذي بدوره يساهم جسمك على التعافي بسرعة أكبر بعد التمرين المكثف.

- ضعف جهاز المناعة لديك:

الأحماض الدهنية ضرورية لحماية جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الفيتامينات تمتص بشكل أفضل عند تناولها مع الدهون، لذا عند التوقف عن تناولها، فقد تمنع جسمك من الحصول على ما يكفي من الفيتامينات.