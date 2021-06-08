8 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها تسخين بقايا الطعام في وعاء مربع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض الأشياء التي نستخدمها يوميا ولكن بطريقة خاطئة، وهذا يضر أكثر ما ينفع، لذا يجب الانتباه قبل استخدام بعض الأشياء، كما أورد موقع "برايت سايد".

1- تسخين بقايا الطعام في وعاء مربع:

لا تقوم الحاويات المربعة بتسخين طعامك بالتساوي، ما ينتج عنه وجبات جافة وأحيانًا محترقة.

ويجب أيضًا تجنب تسخين طعامك في عبوات بلاستيكية لأنها يمكن أن تسرب المواد الكيميائية الضارة إلى طعامك، هذا ينطبق بشكل خاص على الأطعمة الدهنية، مثل اللحوم والجبن.

2-برد الأظافر ذهابًا وإيابًا:

من المهم أن تبدأ برد أظافرك باتجاه المنتصف دون التحرك ذهابًا وإيابًا، مع التأكد من عدم القيام بذلك بسرعة كبيرة، لأن هذا شيء يمكن أن يفسد الشكل الذي تريده.

3- امسح المرايا بمناشف ورقية:

يمكن أن تترك المناشف الورقية آثارًا صغيرة من الوبر على المرآة، ومن ناحية أخرى، لذا من الأفضل استخدام منظف زجاج مناسب وليس مجرد رذاذ تنظيف.

4- تمشيط الشعر من الأعلى إلى الأسفل:

باستخدام هذه الطريقة، فإنك ببساطة تنتج المزيد من الكسر والأضرار وتتسبب أيضًا في تكوين المزيد من العقد لشعرك، ولتجنب ذلك، يجب عليك أولاً تمشيط أطراف شعرك وتأكد أيضًا من أنك تستخدم النوع المناسب من الفرشاة حسب حالة شعرك واحتياجاته.

5- وضع الملح في الطعام قبل وضعه في الميكروويف:

وفقًا لعلوم الغذاء، يميل الملح إلى التفتت عندما يقابل الماء، لذلك، عندما تضع الملح على طعامك قبل طهيه في الميكروويف، ستخرج وجبتك جافة في المكان الذي وضعت فيه الملح، لذا من الأفضل تتبيل طعامك بعد إخراجه من الميكروويف مباشرة.

6- تنظيف لوح التقطيع الخشبي بالصابون فقط:

لا يكفي غسل لوح التقطيع بالصابون لتنظيف كل الأوساخ الزائدة، لهذا السبب، من حين لآخر، من الضروري رش الملح على السطح الخشبي وفركه بنصف ليمونة، مع التأكد من شطفه بعد ذلك بالكثير من الماء الساخن.

7- ترك الملعقة الخشبية بجانب الإناء:

إذا وضعت الملعقة الخشبية فوق الإناء، فلن يغلي الماء أبدًا من المقلاة، هذا لأنه عندما تتلامس فقاعات الماء مع شيء أقل من 100 درجة مئوية، فإنها تميل إلى الهدوء.

8- لا تختبر عينة القماش في الغسالة:

إذا قمت بغسل عيناتك بأفضل طريقة ممكنة وتركتها تجف، إذا تقلص حجمهم، فهذا يعني أنك غسلتهم بطريقة خاطئة وتحتاج إلى استخدام درجة حرارة مختلفة.