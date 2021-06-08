«مشغلين قرآن ومانعين العباية والنقاب».. كافيه بالتجمع يثير الغضب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف غريب تعرضت له مجموعة من الفتيات خلال توجههن إلى أحد الكافيهات بالتجمع الخامس، حيث منع الكافيه دخول بعض الفئات من السيدات، حيث يمنع مرتديات النقاب، ومرتديات العباءات، واستنكرت واحدة من مجموعة الفتيات اللاتي رفض الكافيه، دخول بعضا منهن، إن ما يثير الضحك أن الكافيه كان يلعب قرآن، قبل طردهن، وذهبن إلى هناك لأنهن اضطررن إلى عمل اجتماع طارئ في هذا الكافيه.

كافيه بالتجمع يرفض دخول منتقبات ومرتديات العباءات

وروت دينا حشيش ما تعرضت له هي وفريق عمل من الفتيات على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة، «الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، حد اقترح (...) هو كافيه شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بكافيهات كبيرة، وبدأنا الميتينج وكنا ٥ بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة متنوعة».

وأكملت حديثها، «احنا تيم كونتنت بنكتب 107 مليون فولوور وأحلى حاجة فينا إختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم، وبعد ساعتين جت أخر بنت بدموع في عنيها من الإحراج وبتقولنا مش هقدر أحضر الإجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية! ودي مش أي واحدة في فريق الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في 2021 وقدمت قوي حوارات الخوف من الإختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين».

وحاولت الفتاة إثناء مدير الكافيه لشهير، «ولازم السينس انت شايف ناس محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح بعباية ولا نقاب ولا شبشب أنا عمري في حياااااتي ما اتطردت من مكان ويوم ما يحصل يبقى في قهوة وأنا أصلا ما بشيش وجريوا ورانا في الشارع علشان ندفع تمن الاكل اللي ملحقناش ناكله وكامل زي ما هو وقولناله خلي مديرك يدفعه بعد المهانة دي، تطردني وأنا باكل وتقولي ادفعيكلنا وقفنا مع صاحبتنا وساندنا إختيارها في لبسها ومشينا كافيه تاني أشيك وأنضف وأغلى ولا إنسان بصلنا».

وأوضحت إن هناك كافيهات كبيرة تسمح بدخول كل فئات الفتيات، «ده كافيهات كتيرة جدا، بشوف فيهم محجبات.. مش عايزة أفاجئ الكافيه ده بس انتم بتوع شيشة مش بار ولا club فمشكلتك مع اللبس غير مفهومة ودي أخرت الإحداث، أتمنى من مدير الكافيه إن تشوفوا دكتور ممكن يساعدكم في حل مشاكلكم النفسية، العلاج النفسي مش عيب ده بينور وبيساعدنا نتقبل.. أما بالنسبة لمشكلتكم في الmarketing وال brand development ف دي الخطوة التانية، والسخرية ان مشغلين قرآن في المكان».

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار منشور دينا حشيش وهي بلوجر معروفة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعلياقت لاتي انتقدت تصرف الكافيه مع الفتيات، «كل سنة اقرأ حاجة زي كدة حصلت في الوطن العربي، بتمنى إنها تكون حصلت في أمريكا علشان الشخص اللي تعرض لعنصرية وتمييز (أيا كان سببها) ياخد حقه تعويض بالملايين ويخرب بيت صاحب المكان ويخلي اللي بيفكر زيه ما يحاولش يجرب»، وقال آخر في تعليق، «رأي كنتم رفضتوا تمشوا و قلوله هات شرطة السياحة لانه مش من حقه يطردكم هو كاتب علي الباب ممنوع العباية بجد ناس متخلفة كلنا محجبين وبندخل اشيك الاماكن في كل العالم محدش بيعترض علي لبسنا حتى لو كان عباية او نقاب»، و«احنا اللى بنسكت عن حقنا للأسف أنا لو منك كنتى قلت له مش حنمشى و أطلب لنا البوليس».