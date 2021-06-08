أزياء صيفية أنيقة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بغض النظر عن سنهم، من الضروري أن يحصل الأطفال على طلة أنيقة وعصرية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب العثور على ملابس أنيقة ومناسبة للطقس بميزانية مناسبة.

ويتميز موسم الصيف بحرارته المرتفعة وزيادة النشاطات في الهواء الطلق، ما يعني ضرورة الحرص على اختيار الأزياء، التي تجمع بين المتعة والعملية.

ويقدم خبراء ماكس نصائح لعشاق الموضة من الأطفال لارتداء ملابس لطيفة وغير رسمية، مع الحفاظ على المرح أيضا.

- تعتبر الرسومات وخاصة رسومات الأزهار، مثالية للملابس الربيعية. يمكن استخدام النمط البسيط كنمط محايد ومطابق لمجموعة متنوعة من الألوان. يضيف استخدام نمط رقيق في كل من الفساتين والكنزات مزيدا من الأناقة لخزانة ثياب أطفالك على نحو يتوافق مع ملابسهم الأخرى.

- تعتبر الألوان الزاهية مثالية لأزياء الأطفال الصيفية. رسومات نابضة بالحياة بألوان الأصفر المشمس والوردي الجميل والأزرق المائي والعديد من الظلال الأخرى لإضفاء مظهر حيوي، بينما تضيف السراويل المطوية والسراويل القصيرة للأولاد جنبا إلى جنب مع الرسومات واللمسات الوردية للفتيات شعورا بالراحة والاسترخاء.

- بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، تعتبر ألوان الآيس كريم بالفواكه هي الطريقة المفضلة للأزياء في الصيف. يأتي الباستيل في مجموعة متنوعة من الظلال السكرية من الليلك إلى شربات الليمون. استعدي لرؤية أطفالك يرتدون أزياء تزهو بألوان الفراولة الزهرية والخوخية والأزرق الفاتح. يمكن مزج الألوان ومطابقتها مع ألوان الباستيل الأخرى وكذلك القطع المحايدة.

- مع حلول فصل الصيف، تعتبر حماية أطفالك من أشعة الشمس ضرورة مطلقة. ويعتبر استخدام زوج من الظلال الرائعة مناسبا لهذا الموسم الحار. تعتبر النظارات الشمسية والقبعات القابلة للتنفس من الأمور الأساسية في الطقس الدافئ، ومن المؤكد أن اختيار الزوج المناسب سيجعل أطفالك يقضون الصيف بأناقة.

- كل ما يريده الأطفال هو الجري والقفز والتسلق واللعب. لذا تعتبر الأحذية الرياضية مثالية للصغار المفعمين بالحيوية؛ كونها متينة وعملية، فضلا عن أنها خفيفة الوزن وممتعة. ومن السهل العثور على زوج يتيح لطفلك التعبير عن نفسه مع مجموعة من التصميمات المختلفة.