قرية "كيبر" الهندية.. بساطة الحياة وجمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تقع قرية "كيبر" في وادي سبيتي بولاية هيماشال براديش الهندية، على ارتفاع 14200 قدم.

وتشتهر القرية بوجود دير ومحمية كيبر للحياة البرية وأعلى مكتب بريد في العالم، كما تعرف أيضا على أن بها صاحب أعلى طريق للسيارات. وتقع "كيبر" بالقرب من جسر تشيشام، وهو أعلى جسر أقامه الانسان في قارة أسيا.

وتقع هذه القرية الجميلة في صحراء باردة، لا يوجد بها سوى جبال خلابة ومناظر قاحلة ومراع خضراء، من حولك أينما نظرت، بحسب ما ذكره موقع "تايمز ترافل". والمناخ النقي والسماء الصافية في "كيبر" ملاذ لعشاق مشاهدة النجوم والمصورين. ويعتمد المحليون بالقرية في معيشتهم الأساسية على الزراعة، والغزل، وتربية الحيوانات، والسياحة.

ويمكن للسياح زيارة الدير والمعابد ومحمية كيبر للحياة البرية القريبة من القرية.

وللإقامة في القرية، تتضمن "كيبر" المرافق الأساسية مثل الكهرباء ومكتب بريد ومستشفى ومطاعم، وإمكانية الإقامة مع العائلات.

كما تقدم أيضا منشآت تخييم خلال الصيف. ومنازل الضيوف متاحة للسائحين، وأيضا الإقامة لدى الأسر المحلية، بسعر ميسور. ويتمتع الضيوف بأطعمة تعد في المنازل، وتشمل أطباق من الهند ومن التبت.