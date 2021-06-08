هل يجوز للمرأة الصلاة وهي كاشفة القدمين؟.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حسم الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول إذ كانت صلاة المرأة تبطل وقدماها مكشوفتان، فهذا اعتقاد خاطئ، إذ أن الأحناف اتفقوا على أنه يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفة لأنها مثل اليدين.

وأوضح أمين الفتوى أن صلاة المرأة في حالة كشف قدمها ليس بحرام، ويجوز كشف القدم على مذهب الأحناف قياسًا للقدم على اليدين.

وأشار الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول ستر المرأة قدميها أثناء الصلاة، فهناك من قال بوجوب ستر قدميها وهناك من قال لا يشترط ذلك، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا إنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة وهذا الأحوط، لكن الأحناف قالوا إن قدم المرأة ليست بعورة من تترخص وتجد صعوبة في ذلك فلتأخذ برأي أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تصلى وقدماها مكشوفتان.

حكم ظهور قدم المرأة وهي تصلي في الغرفة

«ما حكم ظهور قدم المرأة وهي تصلي في الغرفة؟» أيضًا من الأسئلة التي وردت سابقًا إلى دار الإفتاء وأجاب عنها أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أنه لا مانع شرعًا من ذلك، وهو مذهب الحنفية سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة.

وتابع: مسألة ظهور قدم المرأة في الصلاة مسألة خلافية بين الفقهاء ، فقد ذهب الجمهور إلى أن قدمي المرأة عورة فعلى المرأة أن تستر قدمها في الصلاة ، ولكن الحنفية ذهبوا إلى أنهما ليسا بعورة .

هل يشترط غطاء الرأس للمرأة عند قراءة القرآن

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره أنه ليس من شروطها.

وأضاف علي جمعة، في رده على سؤال «هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس؟ أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنًبا».

واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .