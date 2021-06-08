أخصائية إرشاد أسري: الشاب بالخليج يتكفل بكل محتويات شقة الزوجية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن قائمة المنقولات الزوجية في مصر مختلفة تمامًا عن أوروبا والدول العربية والخليجية، ففي الخليج يتكفل العريس يتكفل بكل شيء بالقائمة وكل محتوياتها لجهاز العروسين، بينما في مصر هناك تقاليد خاصة جدًا في موضوع قائمة المنقولات، موضحة أنه في مصر من العادات أن الزوج لا يضع مهرًا للعروس رغم أنه من الشرع والدين الإسلامي أن العريس يدفع مهرا للزوجة.

وأضافت «الطماوي»، خلال حوارها في برنامج «ست الستات»، مع الإعلامية دينا رامز، على شاشة «صدى البلد»، أن «قائمة المنقولات الزوجية» في مصر عادة ما تكون عبارة عما اشتراه العريس والعروس إلى جانب ما يتكفل به أهل العروس، لكن قائمة المنقولات عادة تعمل على تخويف الرجال لأن أي تلاعب في القائمة ممكن أن يؤدي إلى السجن والحبس، حيث إن قضايا القائمة تؤدي إلى الحبس للرجال والغرامة؛ إلى جانب أن الأحكام فيها سريعة للغاية.

وأوضحت أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن القائمة من العادات المتوارثة لإثبات حق الزوجة لكن في المقابل ليست هي المنقذ للحياة الزوجية؛ فمن السهل إثبات أن المنقولات تم استهلاكها واستبدالها بمنقولات غير صالحة بل استهلكت كليًا، كما أن الإصرار على قائمة منقولات وكتابتها بطريقة مبالغ فيها في غير مصلحة الفتاة؛ فهي تبعد الكثير من الشباب عن فكرة الارتباط ولا تمنع الطلاق في حالة استحالة العشرة بين الزوجين.

وأردفت أنه في حالة الإصرار على كتابة القائمة يجب أن تكون في حدود المعقول دون المبالغة حتى لا يهرب الشباب وتكون النتيجة زيادة العنوسة؛ خاصة وأن ما ستخسره الفتاة بسبب الطلاق لن تعوضه قائمة المنقولات؛ بل قد تكون سببًا في كثرة الخلافات في كثير من الزيجات سواء في بداية الزواج أو أثناء إنهاء العلاقة الزوجية واستخدامها وسيلة لابتزاز الزوج عند بعض الأسر.