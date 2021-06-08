"سبيدي" تطلق سروال جينز لحماية قائدي الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت شركة "سبيدي" سروال الجينز J-Tracker Tech الجديد، الذي يعمل على توفير الحماية لقائدي الدراجات النارية.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سروال الجينز J-Tracker Tech الجديد يمتاز بأنه مصنوع من القطن المقوي بخامة Cordura المتينة، كما أنه مزود بواقيات عند الركبة والورك، وذلك لحماية قائد الدراجة من مخاطر التصادم عند السقوط في حال وقوع حادث.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز سروال الجينز J-Tracker Tech الجديد بأنه يتوافق مع المواصفة EN 17092-3، أي أنه يفي بمتطلبات فئة الحماية AA.

ويبلغ سعر سروال الجينز J-Tracker Tech الجديد حوالي 180 يورو.