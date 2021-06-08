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العمل المنزلي يهددك بنقص هذا الفيتامين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" من أن العمل المنزلي في ظل جائحة يرفع خطر الإصابة بنقص فيتامين "د"، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العضلات والعظام وجهاز المناعة.

وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة أن السبب في ذلك هو أن الجسم يحتاج أشعة الشمس ليتمكن من بناء هذا الفيتامين بنفسه والمعروف أيضا باسم "فيتامين الشمس".

ولمساعدة الجسم على بناء فيتامين "د" لا يحتاج المرء إلى أخذ حمام شمسي طويل، بل يكفي تعريض الوجه واليدين والأذرع والساقين لأشعة الشمس يوميا.

وبالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس، يمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل السلمون والبيض والفِطر.

وحذرت "أبوتيكن أومشاو" من تناول مكملات فيتامين "د" من دون الرجوع إلى الطبيب؛ نظرا لأن الإفراط في تناول فيتامين "د" يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى أو تكلس الكلى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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