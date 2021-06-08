جمال شعرك يحتاج إلى هذه المعادن والفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "Elle" أنه ينبغي إمداد الشعر ببعض الفيتامينات والمعادن كي يتمتع بالصحة والجمال.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الشعر يحتاج إلى الحديد؛ لأنه يدعم العديد من عمليات النمو، ومنها نمو الشعر، وذلك بفضل قيامه بنقل الأكسجين في الجسم. وتتمثل المصادر الغذائية للحديد في اللحوم والسبانخ والعدس والصويا.

ويلعب الزنك أيضا دورا مهما في نمو الشعر؛ لأنه يساعد على بناء المكونات المهمة للشعر، ألا وهي: الكيراتين والكولاجين. وتتمثل المصادر الغذائية للزنك في البقوليات والمكسرات وبلح البحر.

وبالنسبة للفيتامينات، فإن الشعر يحتاج إلى فيتامين A المعروف أيضا باسم "الرتينول"، وهو يلعب دورا كبيرا في نمو الشعر وتمتعه بالقوة والنعومة في آن واحد. وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين A في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والكرنب.

وتعمل مجموعة فيتامينات B، ألا وهي B3 و B5 و B6، على تقوية بنية الشعر وتحفيز أيض الخلايا، ما يعمل على تعزيز صحة فروة الرأس. وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامينات B في البقوليات والمكسرات.

ويحظى فيتامين B7 المعروف أيضا باسم "البيوتين" بأهمية خاصة لصحة وجمال الشعر؛ حيث إنه يعمل على تقوية بنيته ويمنحه لمعانا ساحرا. وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B7 في الموز والفراولة ورقائق الشوفان والسبانخ.

ويعمل فيتامين C على تعزيز سريان الدم في فروة الرأس، ما يسهم في نمو الشعر، كما أنه يدعم أيض جذور الشعر. وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين C في الليمون والبرتقال والجوافة والكيوي والفلفل الحلو.

ويعد فيتامين E سلاحا فعالا لمحاربة الجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا الشعر، كما أنه يعد درع الحماية للشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وغيرها من المؤثرات البيئية. وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين E في زيت الزيتون وزيت بذور دوار الشمس وزيت الصويا والمكسرات كاللوز والبندق.