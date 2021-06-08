دعاء الاستخارة للزواج: ركعتين في الثلث الأخير من الليل.. والمنام ليس ردا عليه

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حيرة كبيرة تقع فيها الفتيات عند الزواج واختيار شريك الحياة، إذ يأتي السؤال حول ما إذا كان هذا هو الشخص المناسب أم لا؟، وعندها تأتي صلاة الاستخارة كطوق نجاة، فتبدأ الفتيات في أداءها على فترات لمعرفة الشخص المناسب، وخلال صلاة الاستخارة، يمكن أن تقول الفتاة دعاء الاستخارة للزواج، وهو الذي ييسر على الفتاة إما اختيار نفس الشاب أو الابتعاد عنه، إما بإشارة ربانية أو بمواقف محددة تبعد الثنائي عن بعضهما البعض أو تقربهما، وفي تلك الحالة إما أن يتم الزواج، أو تجد نصيبها مع شخص آخر، وفيما يلي دعاء الاستخارة للزواج.

دعاء الاستخارة للزواج

يذكر أن دعاء الاستخارة للزواج وهو نفسه دعاء الاستخارة العام، ولكن بتغييرات بسيطة في الصياغة، وهو كالتالي: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر «ويسمي حاجته فيقول مثلًا هذا الزواج..»، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر «السفر أو الزواج» شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به».

ودعاء الاستخارة للزواج هي كالتالي: «اللهم ان كنت تعلم أن زواجي من فلان بن فلانة وتقول «اسمه» خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي ثمّ يُكمل الدعاء: «خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي ثمّ بارك لي فيه»، ثمّ تعيدها في الجزء الثاني من الدعاء، فيقول: «وإِن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري».

ثمّ تمضي للأمر الذي استخار الله فيه، والرؤيا في المنام بعد الاستخارة ليست شرطًا للردّ على الاستخارة، ويجوز للمُستخير أن يُعيد صلاة الاستخارة إن لم يتبيّن له شيء ولم يترجّح أمر على آخر.

كيفية صلاة الاستخارة مع دعاء الاستخارة للزواج

أفضل وقت لأداء صلاة الاستخارة هو الثلث الأخير من الليل أو قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم، وليس بالضرورة أن يرى الشخص الذي استخار ربه رؤيا في المنام حتى يمضي في حاجته، فإن كانت خيرًا له فسييسرها الله تعالى له، وإن كانت غير ذلك فسيصرفها الله تعالى عنه ويصرفه عنها.

يعد استحضار النيّة للاستخارة، قبل دعاء الاستخارة للزواج يُصلّي المستخير ركعتيين كأيّ ركعتين سنّة، وبعد الانتهاء من الصلاة يتوجه بالدعاء إلى الله تعالى، فيحمده ويصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يَشرّع بدعاء الاستخارة ويسمّي حاجته.

دعاء الاستخارة للزواج يجوز للشخص الدعاء به في غير وقت الصلاة أي لا يشترط ان يصلي ركعتين ويدع بدعاء صلاة الاستخارة وإنما يجوز له الوضوء ويدع به وهو في طريقه للعمل أو نائما على جنبه، ودعاء صلاة الاستخارة يجوز ترديده عقب الصلاة مباشرة وأثناء الجلوس بالمنزل.