معلومات عن فاطمة كشري بعد أزمتها الصحية.. تلقت «علقة» من زوجها بسبب التمثيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاقت الفنانة المصرية فاطمة كشري، دعمًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خضعت مؤخرًا لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية، وتفاجئ الجميع بأنها تعرضت لخطأ طبي، حيث تناسى الطبيب «شاش» في بطنها.

فاطمة كشري تعاني من تضخم في الفتاق

وكانت خضعت «كشري» الثلاثاء الماضى لعملية جراحية بسبب ما تعانيه من آلام شديدة في منطقة البطن بسبب تضخم «الفتاق»، وكان لابد من إجراء عملية جراحية عاجلة لازالته، بينما تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعى صورة لها وهى ترقد في أحد المستشفيات بعد إجرائها العملية الجراحية.

معلومات عن فاطمة كشري

وفي ذات السياق، يرصد «هُن» معلومات عن الفنانة فاطمة كشري بعد تعرضها لوعكة صحية:

ـ اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله.

ـ لقبت باسم «فاطمة كشري» نظرًا لمهنة زوجها وعائلتها أيضًا في بيع الكشري.

ـ بدأت عملها بالتمثيل عندما صادفت تصوير أحد الأعمال الفنية وهي تتسوق في الشارع، وبدأت في التعرف على كيفية اختيار الكومبارس في السينما وعرضت عليها أدوارًا بعدها.

ـ أول مشاركة فنية لها خلال فيلم «صراع الأحفاد عام 1981» مع نور الشريف وفريدة سيف النصر.

ـ دخلت في خلاف شقيقاتها بسبب عدم موافقتهن بعملها في التمثيل، كما رفض زوجها دخولها في مجال التمثيل في البداية وتلقت «علقة ساخنة» منه عندما علم بذهابها إلى تصوير عمل دون علمه.

ومنذ أشهر دخلت الفنانة فاطمة كشري في وعكة صحية وظهرت عليها أعراض المرض منها آلام شديدة في منطقة البطن، ولكنها لم تعر الأمر اهتماما كبيرا بتلك الآلام، حتى بدأت تدخل في مضاعفات مرضية وأصبحت تلاحظ وجود انتفاخ شديد في البطن.

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ومؤخرًا لجأت فاطمة كشري إلى الأطباء بسبب ما تشعر به من ألام شديدة وأتضح أنها مصابة بـ «فتاق» يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لإزالته ما أدى إلى تأثر القولون بهذا الانتفاخ، وهنا كان لابد من التدخل الجراحي في محاولة لإنقاذ الوضع، خوفًا من حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليها مستقبلا.