الامارات | ملكة بريطانيا تهنئ حفيدها هاري وزوجته ميغان بـ «ديانا» الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تهنئ حفيدها هاري وزوجته ميغان بـ «ديانا» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بولادة ابنتهما ديانا - ليليبيث.

وظهرت التهاني، الأحد، على «إنستغرام» قصر باكنغهام، وجاء فيها: «تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ليليبيث ديانا! ملكة وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت، سعداء جداً بهذا الخبر».

يذكر أن إليزابيث الثانية أصبحت جدة كبرى للمرة الـ11.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل أعلنا، أول من أمس، «بسعادة كبيرة»، ولادة طفلتهما ليليبيث «ليلي» ديانا، التي سميت تيمناً بالملكة إليزابيث الثانية، وبأميرة ويلز الراحلة.

وولدت ليليبيث، وهي الثامنة في ترتيب خلافة العرش البريطاني، صباح الجمعة، في مستشفى في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا بوزن 3.5 كيلوغرامات.

وقال الزوجان في بيان «لقد سميت ليلي تيمناً بجدة والدها جلالة الملكة، وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز».

وأضاف البيان أن ماركل والمولودة «تتمتعان بصحة جيدة». وكتب هاري وميغن «هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله».

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأمير هاري وميغن ماركل بولادة ليليبيث ديانا، وهي مولودهما الثاني.

وكتب جونسون على «تويتر»، «تهانينا لدوق ودوقة ساسكس لمناسبة ولادة ابنتهما».

وانسحب الأمير هاري (36 عاماً)، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل من العائلة المالكة منذ إبريل 2020.

ويقيم هاري وميغن في كاليفورنيا، وجسّدا رغبتهما في العمل من أجل القضايا الإنسانية، من خلال إنشائهما مؤسستهما الخيرية «آرتشويل»، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع، وقعت عقدين مربحين مع منصتي «نتفليكس» و«سبوتيفاي».

وأطلقت ماركل، الشهر الماضي، كتاباً للأطفال حول «الروابط الخاصة بين الأب وابنه»، مستوحى من زوجها الأمير هاري، ونجلهما آرتشي. ويحمل الكتاب عنوان «ذي بنش» (المقعد)، ومن المقرر أن يصدر اليوم، ونقل بيان لمؤسسة «آرتشويل» عن دوقة ساسكس قولها إنه كان في الأصل «قصيدة» كتبتها إلى زوجها «بمناسبة عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي» في مايو 2019.

• ليليبيث «ليلي» ديانا.. الثامنة في ترتيب خلافة العرش، وسمّيت تيمناً بالملكة وبأميرة ويلز الراحلة.

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