الامارات | 5 أشياء يجب تجنبها في غرفة المعيشة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب تجنبها في غرفة المعيشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن غرفة المعيشة تعتبر النقطة المحورية في المنزل، ولذلك يتعين على المرء أن يضفي عليها أجواء من الدفء والجاذبية، حتى ينعم بالشعور بالراحة عند الجلوس في غرفة المعيشة، ولكن هناك بعض الأشياء التي تحد من الأجواء المريحة في غرف المعيشية، منها:

1- الأريكة - السرير

على الرغم من الوظيفة العملية للأريكة التي يتم تحويلها إلى سرير، إلا أنها ليست مثالية لوضعها في غرفة المعيشة، لأنها تكون غير مريحة مثل الأرائك العادية، بسبب تصميمها العملي، ولذلك فإن من الأفضل وضعها في غرفة المكتب أو غرفة الضيوف.

2- النباتات المجففة

لا تتناسب النباتات والأزهار المجففة لوضعها في غرفة المعيشة، أو أي غرفة أخرى في المنزل، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بالتخلص منها، واستبدالها بالأزهار والنباتات الطبيعية، التي يسهل العناية بها، مثل نباتات الصبار.

3- الضوء الساطع بشدة

يمكن للإضاءة الساطعة للغاية أن تحد من أجواء الاسترخاء في غرفة المعيشة، ولذلك يتعين على المرء اختيار المصابيح التي يمكن التحكم في شدة إضاءتها من أجل الاستمتاع بأجواء مريحة وباعثة على الاسترخاء في غرفة المعيشة بالمنزل.

4- الأدوات الرياضية

نصحت المجلة الألمانية بعدم وضع الأدوات والأجهزة الرياضية في غرفة المعيشة، نظراً لأن هذه الأدوات تشغل مساحة من غرفة المعيشة، فضلاً عن أنها تحد من أجواء الاسترخاء.

5- الجدران الخالية

عندما تكون الجدران خالية في غرفة المعيشة فإنها تبدو عارية وغير مريحة، ولذلك يجب تعليق بعض الصور والأرفف في غرف المعيشة، لخلق أجواء أكثر جمالاً وجاذبية.

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