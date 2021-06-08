الامارات | «إعلامي حكومة الإمارات» يحصد 13 من جوائز «دبي لينكس» العالمية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامي حكومة الإمارات» يحصد 13 من جوائز «دبي لينكس» العالمية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات 13 جائزة من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، تكريماً لإبداع المكتب وابتكاراته في إدارة ثلاث من الحملات الإعلامية المواكبة لمشروعات ومبادرات وطنية كبرى، وهي «أطول صندوق تبرعات في العالم» ضمن حملة 10 ملايين وجبة، وكل من «أول عد تنازلي باللغة العربية» و«ختم المريخ» لتغطية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وتضمنت الجوائز التي حصدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات جائزتين ذهبيتين وأربع جوائز فضية وسبع جوائز برونزية، وسط منافسة كبيرة من أكثر من 2400 عمل مشارك للحصول على جوائز دبي لينكس الإبداعية العالمية لأفضل الأعمال الإبداعية في مجال الإعلام والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقبل إعلان الفائزين بالجوائز لهذا العام، في حدث أقيم خصيصاً لهذا الغرض في دبي، كانت الأعمال المتنافسة والبالغ عددها 2400 عمل إبداعي، قد خضعت لعمليات تقييم واسعة وتم تصفيتها إلى 544 عملاً، وبعدها جرى اختيار القائمة النهائية للأعمال المرشحة للفوز، وكان من بينها الحملات الإعلامية الثلاث التي تقدم بها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

الذهب يتوّج الإبداع

وفازت حملة أطول صندوق تبرعات في العالم بتسع من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، بواقع ذهبية عن فئة المجال الرقمي، وذهبية أخرى في فئة الرعاية الصحية-جمع التبرعات وتقديم الدعم، إضافة إلى جائزتين فضيتين في فئتي الرعاية الصحية والمجال الرقمي باعتبارها حملة متكاملة عبر القنوات الرقمية، كما حصدت حملة أطول صندوق تبرعات في العالم خمس جوائز برونزية في فئات عدة هي فئة تجربة العلامة التجارية وتفعيلها - استخدام الوسائط المحيطة، وفئة العمل المتكامل، وفئة وسائل الإعلام - استخدام وسائل الإعلام المحيطة على نطاق واسع، وفئة اللوحات الإعلانية - التجربة التفاعلية، وفئة العلاقات العامة - استجابة فورية.

أما حملة «أول عد تنازلي باللغة العربية» فقد فازت بجائزة فضية في المجال الرقمي وجائزة برونزية في تجربة العلامة التجارية وتفعيلها، بينما فازت حملة «ختم المريخ» بجائزة فضية وجائزة برونزية في تجربة العلامة التجارية وتفعيلها.

مشروعات وطنية كبرى

وأكدت نائب المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عالية الحمادي، الحرص على مواكبة المشروعات والفعاليات والمبادرات الوطنية الكبرى عبر حملات إعلامية مبتكرة تستهدف الإعلام التقليدي والحديث، ومخاطبة كل منهما بأدواته عبر أفكار إبداعية جذابة تضمن أفضل تواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية، محلياً وعربياً وعالمياً، لضمان فاعلية وصول أهداف ورسائل هذه المشروعات والمبادرات الوطنية إلى الجمهور المتلقي بمختلف اهتماماته وتفضيلاته وفئاته العمرية بالشكل الأمثل وبما يضمن التفاعل المطلوب وبالتالي يحقق الأغراض المنشودة.

أفكار إبداعية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإنتاج والاتصال الرقمي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خالد الشحي، إن المشروعات والمبادرات الوطنية الكبرى التي واكبتها الحملات الإعلامية للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات كانت ملهمة لفريق العمل للاجتهاد بحثاً عن أفكار إبداعية مبتكرة لمواكبة هذه المشروعات والمبادرات بالشكل الذي يليق بها، خصوصاً «مسبار الأمل» وحملة 10 ملايين وجبة، فقد كان وصول المسبار إلى مداره حول المريخ حدثاً تاريخياً مهماً في المنطقة العربية والعالم، وكان من المهم الاحتفاء به بطريقة مبتكرة وفريدة.

وأضاف: «أما مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم ضمن حملة 10 ملايين وجبة، فقد كانت أفضل تعبير عن الوجه الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات في ظل تداعيات الإغلاق الناجم عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة التفشي العالمي لجائحة (كورونا) خلال شهر رمضان الماضي».

أطول صندوق تبرعات

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات قد تقدم للمنافسة على جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021 بثلاث من الحملات الإعلامية التي أدارها، وهي مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم التي جرى إطلاقها في رمضان الماضي، وتحولت فيها واجهة برج خليفة، أطول بناء من صنع الإنسان في العالم، إلى صندوق للتبرعات يضاء عدد من مصابيحه مع كل تبرع من جانب الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير، وذلك لصالح حملة «10 ملايين وجبة»، التي كانت قد أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً.

عد تنازلي باللغة العربية

أما الحملة الإعلامية الثانية التي شارك بها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، فكانت أول عد تنازلي باللغة العربية الذي تزامن مع إطلاق «مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في رحلته إلى الكوكب الأحمر يوم الـ20 من يوليو 2020 من قاعدة تناغاشيما في اليابان، فمع بدء العمل على التحضيرات واختبارات المحاكاة النهائية تمهيداً لإطلاق المسبار، أطلق المكتب الإعلامي حملة «أول عدّ تنازلي باللغة العربية»، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لحشد مشاعر الفخر والاعتزاز في الوطن العربي وراء إنجاز عربي أصيل، من خلال الاحتفاء به عدّاً حماسياً مع انطلاق الصاروخ باللغة العربية، علماً بأنه على مدى تاريخ البعثات الفضائية، تردد العد التنازلي باللغة الإنجليزية أو الروسية أو الفرنسية.. ومن خلال «مسبار الأمل»، أول مهمة فضائية عربية، فقد أتيح لأول مرة للأمة العربية، التي أهدت الرقم العربي للعالم الذي شكل الأساس في الرياضيات الحديثة.

ختم المريخ

وبالنسبة للحملة الإعلامية الثالثة التي شارك بها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، فكانت «ختم المريخ»، إذ فوجئ القادمون إلى مطارات دبي يوم التاسع من فبراير 2021، أي في يوم وصول مسبار الأمل نفسه إلى مدار المريخ، ولدى وصولهم إلى بوابات دخول المسافرين بأن موظفي الجوازات يزينون صفحات جوازات سفرهم بختم المرّيخ الأول من نوعه في العالم عبر حبر خاصٍ هو حبر المريخ المصنوع من صخور البازلت البركاني الموجودة في منطقة مليحة بإمارة الشارقة. وضمن هذه المبادرة فقد طبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول القادمين إليها عبارة «لقد وصلت إلى الإمارات.. والإمارات تصل إلى المريخ في 09.02.2021» مع تصميم خاص لمسبار الأمل، أول مهمة فضائية عربية وعالمية ترصد معلومات علمية غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر على مدى سنة مريخية كاملة.

تكريم الإبداع

جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى تكرّم الإبداع في مجال الإعلام والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد فعالياتها ملتقى للعاملين في قطاع الاتصال الإبداعي في المنطقة، حيث يكتسبون معارف جديدة، ويتفاعلون في ما بينهم لتبادل الخبرات والمعلومات، ويحتفون بالإبداع وتأثيره على الجمهور.

• «أطول صندوق تبرعات في العالم» تفوز بتسع جوائز، منها ذهبيتان وفضيتان وخمس برونزيات.

• «أول عد تنازلي باللغة العربية» تفوز بفضية المجال الرقمي، وبرونزية في تجربة العلامة التجارية.

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