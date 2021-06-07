لحظة تتويج سيدات الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة.. فرحة عارمة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة عارمة غمرت سيدات الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عقب تتويجهن ببطولة كأس مصر، حيث شاركت صفحة النادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لحظة التتويج بالبطولة، وظهرت فيه اللاعبات وتغمرهن الفرحة بالتتويج باللقب.

فوز الأهلي على الصيد في بطولة كأس مصر

وحسم فريق سيدات الأهلي المباراة، التي أقيمت على أرض صالة الشرقية للدخان، لصالحه بعد منافسة شرسة مع سيدات نادي الصيد وفاز بنتجية 3»2، بعد لعب شوط إضافي عقب التعادل 2-2.

ومن جهته أشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلتها لاعبات الأهلي اللاتي أحرزن الكأس بعد الفوز ببطولة الدوري، وقدمن عروضًا رائعة وحققن نتائج متميزة على مدار الموسم، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني، بعد الحصول على كأس مصر عقب الفوز على نادي الصيد 3/2.

وحصل فيديو الفوز على تفاعلات كبيرة من قبل الجماهير، عبر الإعجابات والتعليقات، وكان من بين التعليقات على الفيديو، «الف مليون مبروووووووك للنادي الاهلي العظيم»، و«بنات الاهلي رجالة عاش يا بنات»، و«ماتش قوي رغم تراجع مستوي الشوط الثالث والرابع»، و«ألف مليون مبروك فرحكتم حلوة يا نبات».

نتيجة المباراة

وتقدم الأهلي في النتيجة بعدما فاز بالشوط الأول والثاني، قبل أن يعود الصيد ويفوز بالشوطين الثالث والرابع، لتذهب المباراة إلى الشوط الخامس الفاصل والذي شهد فوز الأهلي بنتيجة 19-17.

وبهذا الفوز، تكون حافظت سيدات الأهلي على الثانية المحلية بعد فوزهن بلقب الدوري في الشهر الماضي.