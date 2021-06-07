كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي.. بقع زيت ورائحة كريهة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض الجزارين مستغلين قلة معرفة الناس في التمييز بين اللحوم السليمة ولحوم الحمير، لذا فإن هناك مواصفات معينة في لحم الحمير يجب على ربة المنزل معرفتها، بالإضافة إلى كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي والشراء، ويستعرض التقرير التالي كيفية معرفة لحوم الحمير عن الطهي، بحسب خبراء تغذية وبيطريين.

كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي

من جهته، أوضح الطبيب البيطري هاني أحمد، طريقة تسهل طريقة التفرقة بين اللحوم الطازجة سواء البقري أو الجاموسي أو الضأن، وبين اللحم غير الصالح للأكل مثل لحم الحمير أو الكلاب، وكيفية معرفة لحم الحمير عند الطهيـ كالتالي:

- اللحوم الصالحة للأكل تتميز بلونها الأحمر الوردي أو الأحمر الطوبي، بينما لحم الحمير يتميز بلونه البنفسجي، وإذا ترك فترة من الزمن يصبح لونه أسود.

- دهون اللحوم الصالحة للأكل تتميز بلونها الأصفر، أما لحم الحمير فدهنه قريب من اللون البرتقالي، كما أنه يتميز بطبيعته الزيتية، وتلاحظ عند السلق تظهر البقع الزيتية على المرق.

- لحم الحمير يتميز برائحته النفاذة التي تشبه رائحه الصدأ.

- يجب قطع شريحة من لحم الحمير قبل إعدادها للطهي، فإذا تغير لونها أو رائحتها فهي لحم غير صالح للأكل، بالإضافة إلى أن ملمسها يكون خشنا.

- الرائحة كريهة لا تطاق تدل على تعفنها.

-الملمس، حيث يمكن أن توجد مادة لزجة مخاطية على سطح اللحوم وتلف الملمس بالضغط على سطحها.

- اختبار السكينة بالضغط بمقدمة السكينة على قطعة اللحوم، واللحم الصالح مرن بمعنى بعد الضغط عليه يرجع لطبيعته بسهولة ولكن الفاسد نرى مكان الضغط بالسكين أشبه بوجود البصمة أو بتسخين السكينة ووضعها على اللحم البارد وشم الرائحة المتصاعدة من اللحم لمعرفة إذا كانت فاسدة أم لا، فمثلا في حالة لحوم الحمير تظهر رائحة الأسطبل.

- تغير في خواص اللحوم الظاهرية من حيث اللون فيتغير اللون الوردي للحوم الى بني داكن، اخضرار في نسيج اللحم، اصفرار في لون الدهن في حالة اللحم الجاموسي واللحم الضاني مع الأخذ في الاعتبار أن لون الدهن أصفر طبيعي في حالة اللحم البقري فقط.

- اختبار الغليان بأخذ قطعة من اللحوم ووضعها في ماء بارد وغليها على النار، وفي حالة وجود بقع زيتية على السطح فهذا مؤشر على أنها «لحم حمير»، وإذا فاحت منها رائحة فاسدة، فهذا يدل على فساد اللحوم أيضا.

- طعم لحم الحمير مسكر، ويميل إلى البني القاتم، بالإضافة إلى ظهور خطوط الألياف والعضلات بشرائح اللحم.

- لحوم الحمير قليلة الدهن.

- لحوم الحمير تحتوي على خطوط ألياف، وعضلات.

ومن الجدير بالذكر أنه تضبط مباحث التموين كل حين لحوم حمير تباع في المحلات على أنها لحم بقري أو جاموسي، أو لحم حواوشي وكفتها، وغيرها من مشتقلات اللحوم، لذا يجب على ربة المنزل، أن تبحث جيدا في نوع ومواصفات اللحم الذي تشتريه، سواء كان مجمدًا، أو من عند الجزار، ومن المحلات لأكله مباشرة مطهي، وذلك لتجنب الأمراض التي يمكن أن تصيبها وتصيب أسرتها جراء أكل طعام غير معلوم المصدر ومن الشارع.