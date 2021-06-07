بعد حكم حبسها 3 سنوات.. القصة الكاملة لـ محمد الشرنوبي وسارة الطباخ: «حب قلب عداوة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم المطرب الشاب محمد الشرنوبي مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعدما قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، بمعاقبة المنتجة سارة الطباخ «غيابيًا»، بالحبس 3 سنوات، بتهمة تبديد أموال «الشرنوبي»، خطيبها السابق، وخيانة الأمانة.

البداية في عام 2017 عندما نشأت صداقة بينهما، وسرعان ما تحولت الصداقة لعلاقة حب ثم خطوبة وبعدها بعامين كشف «الشرنوبي» عن عدم وجود تفاهم بينهما، خاصة وأنها تكبره بـ15 عامًا، حسبما أكد في بيان سابق له.

الشرنوبي: «وثقت فيها وحبيتها»

وكشف «الشرنوبي» للجمهور حقيقة الأمر، موضحًا أنها أقنعته بعمل أول ألبوم غنائي له رغم أنه لم يكن موافق على الفكرة وكان متخوفًا في البداية من لتقدم له عقد احتكار لمدة 10 سنوات وبشرط جزائي يبلغ 700 ألف دولار، ولثقته فيها وقع العقد، قائلًا:« ماليش حق إمضاء أي عمل سواء تمثيل أو غناء.. وللأسف دي غلطتي.. أنا كنت متخيل إن شروط العقد ده، الشروط المتعارف عليها، ولما خفت وقلقت من الشروط دي شوية كانت سارة بتقنعني إن دي مجرد شكليات وإن كل حاجة هاتتم بالتراضي وقالتلي بالحرف «أي وقت هاتيجي تقولي فيه إن العقد ده مش مريحك هديلك العقد.. عمري ما هغصبك على حاجة، وبسبب ثقتي فيها وحبي ليها وافقت على كل ده».

وأوضح، علاقة الحب التي تحولت إلى خلافات بسبب منع الطباخ لحفل الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية والتحكم فى ظهوره الإعلامي، خاصة وأن والده لم يكن راضيًا عن علاقته بها من الأساس، موضحًا: «بقى فيه ما بينا ثقة واحترام بس دي كانت بداية مشاكل قوية جداً حصلتلي في حياتي أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دي بسبب ان فرق السن بيني وبينها 15 سنة، وده كان السبب الرئيسي إن أبويا مكانش موجود في فيديو قراية الفاتحة إللي معظم الناس شافته».

تسببت مشكلة العقد الذي وقع عليه الشرنوبي في فسخ خطوبتهما في شهر يوليو 2018، وبعد ثلاثة أشهر من قراءة الفاتحة وقبل تسجيل ألبومه الغنائي مؤكدًا: «مش حابب اكمل شغل خلينا أصحاب أحسن.. وكان فيه محاولات معايا من ناس كتير مشتركة ما بيننا عشان يصلحوا الموضوع لأكتر من شهر.. ووافقت أننا ندي نفسنا فرصة تانية كتجربة عشان كان عندي مشاكل كتير في طريقة التعامل».

الطباخ ترد على بيان الشرنوبي: «مشكلة تعاقدية»

ومن جانبها، ردت سارة الطباخ حينها على البيان الذي نشره في وسائل الإعلام قائلة: «عايزة أوضح نقطة بعيدة عن الناس، وهي المنتج اللي بيستثمر موهبة فنان والمفروض يعود عليا الشركة بفايدة ولازم تكون فيها مكسب، زي أي صناعة والمشكلة بيني وبين الشرنوبي مشكلة تعاقدية، مش شخصية والشركة هي اللي استثمرت في موهبة فنان شاب من حملات تسويقية ودعايا وألبوم غنائي ونتج عنها أول ألبوم وبعدها بـ20 يوما فوجئت الشركة بأنه بيخل بالعقد ومش عايز يكمل».

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وأضافت في حوار إعلامي سابق ببرنامج «الحكاية» على قناة «مصر mbc»: «الشركة قدمت شكوى لنقابة المهن الموسيقية عشان نلاقي حل للمشكلة وفي العقد هناك بند يقول قبل ما نلجأ للقضاء بنلجأ لشخص محكم وديًا قبل اللجوء للقضاء وبالتالي قدمنا شكوى لنقابة وبتحقق فيها وده قرار موضوعي مبني على تحقيق».

كما كشفت في منشور لها أنها كلفت المحامية الخاصة بها آية سعد سارة الطابخ أنها برفع قضية تشهير ردًا على تصريحات شرنوبي في وسائل الاعلام بجانب اتهام موكلتها له ببسرقة سكوتر خاص بها بها وأنها ترفض فكرة المصالحة تمامًا.