ديانا هشام.. معلومات عن الفتاة التي ظهرت مع محمد صلاح على البحر «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ديانا هشام جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها مع نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول، محمد صلاح، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي، لقضاء الإجازة الصيفية بمدينة العلمين الجديدة، حيث ظهرت ديانا هشام مرتدية «هوت شورت»، على «مايو» بألوان فوشيا وأسود، وشاركت تلك الصورة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت في تعليقها على الصورة: «تشرفت بلقائه.. محمد صلاح فخر العرب»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها عبر التعليقات والإعجابات، وكان من بين تلك التعليقات: «إيه الطلة القمر دي.. قمرات.. هي مصر كلها مع صلاح في المصيف.. وصلتي للعالمية خلاص.. إيه الحلاوة دي أحلى اتنين بحبهم في حياتي»، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ديانا هشام بحسب موقع السينما.

معلومات عن الفنانة ديانا هشام

- من مواليد 1 يوليو 1999، أي تبلغ من العمر 22 عاما.

- تدرس حاليًا فى السنة الثانية بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

- بدأت مشوارها الفني في عام 2017.

- كان أول أدوارها هو «هنا»- الابنة الصغرى لنعيمة «يسرا» في مسلسل «الحساب يجمع».

- شاركت في مسلسل «ولاد تسعة»، وفيلم «عطل فني».

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

- شاركت ديانا هشام في العديد من الإعلانات.

- يتابعها ما يقرب من 2 مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تهوى السفر والبحر.

- تحرص على نشر صورا لها مع نجوم الفن والمشاهير.

وكانت الفنانة ديانا هشام قد أثارت الجدل مؤخرا منذ عدة أشهر حيث انتشرت أنباء حول خطبتها المزعومة، إلا أنها نفت الأخبار كلها وقالت إنها ستعلن في حالة خطبتها، لتثير الجدل مجددل بظهورها مع محمد صلاح.