5 طرق طبيعية للقضاء على الحشرات بشكل آمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وفتح النوافذ طيلة الوقت، ربما تنتشر الحشرات لداخل منزلك، وتزعجك، لذا نقدم لكِ 5 طريق طبيعية وآمنة وبسيطة للحفاظ على منزلك من الحشرات الزاحفة، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- زيت النعناع بالماء

اخلطي زيت النعناع مع الماء لتخفيفه، ثم رشيه في الأماكن التي يتوقع اختباء الحشرات بها، وكذلك على حواف النوافذ والأبواب؛ حتى تضمني عدم تسلل أي حشرات إلى المنزل.

2- خل التفاح

اخلطي كل من خل التفاح والزيت والفلفل والصابون السائل جيدا في زجاجة رذاذ، ورشي هذا الخليط يوميًا في منزلك، حتى تتخلصي تمامًا من أي حشرات، وتضمني عدم عودتهم مرة أخرى.

3- قشر البرتقال والليمون

يمكنكِ استخدام قشر الحمضيات (البرتقال والليمون)، بوضعه حول المنزل قرب الأبواب والنوافذ والأرفف، وغيرها من الأماكن المحتمل التي قد يتردد عليها الحشرات إليها. ومن المهم استبدال القشور كل 24 ساعة.

4- الزيوت العطرية

للزيوت العطرية ولعل منها زيت الكافور، تأثير قوي على طرد الحشرات عبر طريقتين، إما مزجه بالماء ورشه باستخدام زجاجة رذاذ في أرجاء المنزل، أو بوضع كرات من القطن في الزيت ونقعها ثم وضعها في مختلف أنحاء المنزل.

5- نظافة المنزل

بالتأكيد إن أفضل الطرق هي الوقاية، والمحافظة على تنظيف المنزل بشكل دوري خصوصًا الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل تحت السرير أو فوق الدولاب، والتخلص أولًا بأول من الغبار والأتربة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.