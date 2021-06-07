8 مشروبات صحية لا يعلم الكثير عنها.. منها عصير المخلل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك الكثير من المشروبات المغذية التي لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص، ولكنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، كما ذكر موقع "برايت سايد".

1- عصير المخلل:

عصير المخلل مليء بالتغذية، وكشفت إحدى الدراسات أنه يقلل من تقلصات العضلات، كما ثبت أنه ينظم مستويات السكر في الدم بسبب محتواه العالي من الخل.

2- القرنفل في الشاي:

يمكن إضافة هذه التوابل إلى الشاي للحصول على تغذية لذيذة، حيث تحتوي ملعقة صغيرة واحدة فقط على 55٪ من القيمة اليومية من المنجنيز و2٪ من القيمة اليومية لفيتامين K، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حمايتك من تلف خلايا الدم الحمراء.

3- شاي بوير:

يتكون هذا الشاي الصيني من أوراق مخمرة، ما يجعله مختلفًا عن العديد من أنواع الشاي الأخرى، وهذا يعني أيضًا أن له مزايا صحية أخرى، حيث أنه مفيد للكوليسترول ومفيد أيضًا لفقدان الوزن.

4- كومبوتشا:

هذا نوع آخر من الشاي المخمر يستخدم الخميرة والسكر للمساعدة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، نظرًا لأنه مخمر، فإنه يحتوي أيضًا على البروبيوتيك، وهي بكتيريا صديقة يمكن أن تعزز صحتك، كما أنه مهم لجهاز المناعة.

5- قهوة الهندباء:

تعرف بأنها بديل للقهوة الخالية من الكافيين، ولكنها غنية أيضًا بالمعادن والفيتامينات الصحية، وتحتوي على المنجنيز وفيتامين B6، لذا فهي تقلل من مستويات التوتر وتحسن وظائف المخ، كما أنها مضادة للالتهابات، ما يعني أنها يمكن أن تساعد في التقليل من آثار الأمراض مثل التهاب المفاصل، وتساعد أيضا في الهضم وتنظيم حركات الأمعاء.

6- يربا ماتي:

يتكون هذا الشاي من أغصان نبات Ilex paraguariensis وهو مليء بمضادات الأكسدة والمغذيات ، كما أنه منبه ، حيث يحتوي على 78 ملليجرام من الكافيين، وهذا يجعله بديلاً لذيذًا لمن لا يحب تناول القهوة.

7- شاي الكركم:

يحتوي على مركب يسمى الكركمين يمكن أن يساعد في علاج هشاشة العظام، كما أنه يمكن أن يحمي الكبد من التلف بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

8- شاي نبتة سانت جون:

هذا النبات يقلل من أعراض الاكتئاب، كما أنه كان مفيدًا في تقليل أعراض انقطاع الطم ، مثل الهبات الساخنة.