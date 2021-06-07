بينهن رضوى الشربيني وحلا شيحة.. نساء مشاهير يتابعهن محمد صلاح على «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد اللاعب المصري محمد صلاح، ضمن أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم، إذ يحظى بشعبية هائلة داخل مصر والوطن العربي، والعديد من الدول الأجنبية، ما يجعله عرضة لالتقاط البعض الصور التذكارية معه لتوثيق اللحظة التي قد تكون مهمة للغاية للبعض، في المستقبل.

وعلى الرغم من عدم ارتباط «مو» بالعديد من العلاقات في الوسط الفني، إلا أنه يتابع عدد كبير من الفنانين والمطربين على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تربطه علاقة صداقة مع أبطال «مسرح مصر»، منهم: علي ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس وغيرهم.

وفي هذا الصدد ينشر هن نجوم ومشاهير الفن الذين يتابعهم صلاح عبر حساباته.

مشاهير نساء يتابعهن محمد صلاح

وحرص نجم الفريق الإنجليزي ليفربول على متابعة عدد من نجمات الفن عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ومن أبرزهن: درة، أمينة خليل، نيللي كريم، تارا عماد، رضوى الشربيني، ريم مصطفى، إيميليا كلارك، أصالة، حلا شيحة، يسرا اللوزي».

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محمد رمضان وعلي ربيع.. مشاهير يهتم «صلاح» بمتابعتهم

بينما اهتم «مو» على متابعة عدد من مشاهير الفن من الرجال مثل: «محمد رمضان، أحمد فهمي، أحمد داوود، محمد إمام، مصطفى خاطر، محمد أنور، أحمد السعدني، وعلي ربيع ، ومحمد عبد الرحمن «توتا»، أوس أوس.

وفي سياق متصل، كانت الفنانة الشابة ديانا هشام قد شاركت متابعيها وجمهورها بصورتها عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام» مع النجم المصري محمد صلاح معلقة عليها: «شرف لي مقابلتك وأضافت وسم القلب».

ومن جانبها، نشرت شيما صابر زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة لها على حسابها بموقع «إنستجرام» رفقة محمد صلاح، إذ إن «صابر» و«هشام»، تقضيان إجازتهما الصيفية معًا بصحبة أسرة شيماء صابر في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويبعُد مسافة 23 كيلومتر عن «مطار العلمين الدولي».