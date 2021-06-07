موضة ألوان صيف 2021.. منها الزهري والبني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة ألوان صيف 2021، أصبحت محط اهتمام الكثيرون خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، إذ تهتم الكثير من الفتيات والنساء بالتصفح واستكشاف أحدث صيحات الموضة بشكل مستمر.

موضة ألوان صيف 2021

الرمادي الفاتح

على الرغم من أن اللون الرمادي الغامق من الألوان الشتوية الشائعة، إلا أن الفاتح منه يعد لونا صيفيا مبهجا، يمكن ارتداؤه ودمجه مع ألوان مميزة أخرى كالأحمر.

الأزرق السماوي

يتدرج هذا اللون ما بين الأزرق الغامق والفاتح، ويعد من الألوان المفضلة للعديد من مصممي الأزياء، حيث يتم اختياره في تصميمات الفساتين لحفلات الصيف أو الملابس الكاجوال وغيرها.

البني الفاتح

جاء هذا اللون أيضا، على رأس قائمة الألوان المفضلة خلال صيف 2021، حيث يعد واحدًا من الألوان اللطيفة والرقيقة المناسبة، ويعزز ارتداؤه في هذا الصيف الحالة المزاجية.

الزهري الفاتح

هذا اللون يعتبر واحدا من الألوان الرومانسية التي تعطي صاحبها شعورا بالنضج والحيوية.

موضة صيف 2021 للمحجبات

تسعى الفتيات والسيدات، لمتابعة خطوط الموضة وتطوراتها طوال الوقت، وخاصةً في فصل الصيف، سواء للمحجبات أم غير المحجبات.

وخلال صيف 2021، تعتمد الأزياء الصيفية للمحجبات على استخدام الألوان الفاتحة والزاهية، لتتناسب مع درجات الحرارة العالية.

ويُقدم «هُن»، أبرز صحيات الموضة لصيف 2021، خلال السطور التالية:

ورأى خبراء الموضة الفرنسية بعض الألوان التي يمكن الاعتماد عليها الفصل، بحسب مجلة «إيلي الفرنسية»، الجينز باللون البني، الأصفر الشمسي، الأخضر الصارخ.

إطلالات المحجبات في صيف 2021

وتنوعت الإطلالات الصيفية للمحجبات، ما بين ارتداء السترات الفضفاضة الواسعة الطويلة والقصيرة، مع ارتداء السراويل الجينز والقماش، أيضا تنوعت واختلفت ألوان الحجاب حسب اختيار الإطلالة ذاتها.

الاعتماد على الجينز والسراويل الواسعة ذات الأقمشة الناعمة مع السترات البيضاء القصيرة، تلك هي بعض التصميمات التي جاءت بها إطلالات جديدة أخرى تتناسب مع فصل الصيف لعام 2021.

موضة صيف 2021 كاجوال للمحجبات وغير المحجبات

المقلم

عادت صيحات موضة المقلم من جديد، حيث تظهر الملابس المقلمة بالطول أو العرض رائجة وبمختلف قطع الملابس سواء كانت البدلات النسائية، الفساتين.

الفساتين المنقوشة والمشجرة

تعتبر الفساتين المنقوشة والمشجرة، لا غنى عنها في ربيع وصيف 2021، فبعضها يأتي مزينا بورود صغيرة إما مطبوعة أو مطرزة، والبعض الآخر يأتي ببعض الرسوم والنقوش المتداخلة.

البنطلونات الواسعة

اكتسحت البنطلونات ذات الأرجل الواسعة عروض الأزياء، وهى من القطع التي ستكون منتشرة جدا لموضة ربيع صيف 2021.