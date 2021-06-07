ديانا هشام مع محمد صلاح في «العلمين»: فخر العرب (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتها مع اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاءت الصورة بين الفنانة الشابة ديانا واللاعب العالمي محمد صلاح، في مدينة العلمين الجديدة، وقت قضاء الإجازة الصيفية، وعلقت الفنانة الشابة على الصورة: «تشرفت بلقائه.. محمد صلاح فخر العرب».

وتفاعل متابعيها في التعليقات كالتالي: «إيه الطلة القمر دي.. قمرات.. هي مصر كلها مع صلاح في المصيف.. وصلتي للعالمية خلاص.. إيه الحلاوة دي أحلى اتنين بحبهم في حياتي».

وكانت الفنانة ديانا هشام نشرت بالأمس، صورة لها عبر تطبيق «إنستجرام» كانت أمام البحر، معلقة عليها: «الشمس هى الإضاءة الأفضل لي».

ديانا هشام في رمضان 2021

يذكر أن ديانا هشام شاركت في رمضان الماضي 2021 في مسلسل «كوفيد 25»، وكان المسلسل من بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، راندا البحيري، أحمد صلاح حسني، ادوارد، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث العمل عن المستقبل أي بعد عدة سنوات من الآن، حول تحور فيروس كورونا المستجد.

محمد صلاح

ومن جانبه، نجح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في كسر عدد من الأرقام التاريخية هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وفي رابع مواسم محمد صلاح مع ليفربول، تمكن من تسجل 31 هدفًا خلال 51 مباراة في جميع المسابقات، واحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 22 هدفًا، وحصل على جائزة الأفضل في ليفربول بتصويت الجماهير.

وأصبح «صلاح» أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فأكثر في 3 مواسم منفصلة بالدوري، وثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.