«باكينام» تتحدى البطالة بعربة مشروبات ساخنة.. والدها: عايزها تبني نفسها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالها مثل العديد من الفتيات اللاتي يسعين لتوفير نفقاتهن الشخصية، حرصا منهن على عدم تحميل الأهل فوق طاقتهم، حيث قررت باكينام أحمد طارق، 25 عاما، العمل عقب انتهاء دراستها بكلية السياحة والفنادق، ورغم توفير والدها كافة سبل الراحة لها، إلا أنه قرر مساعدتها عندما طرحت عليه فكرة العمل على عربة مشروبات ساخنة، لتلقى منه الدعم الكامل لتلك الفكرة التي اعتبرها الأب جيدة.

في بداية طرح الفكرة كانت «باكينام» تقف في منطقة شبرا بالقرب من منزلها، حتى أحست أنه لزاما عليها تغيير موقعها، لأن المشروبات التي تقدمها لا تناسب سكان منطقة شبرا الذين يفضلون المقاهي عن تناول مشروبات «تيك أواي».

هنا عادت مجددًا إلى والدها لتخبره بأنها تريد أن تقف في مكان آخر يتوافق مع نوع المشروبات التي تقدمها، واستقر الرأي بعد مشاورات عديدة على مدينة نصر: «جيت وقفت في مدينة نصر، ومعايا العربية اللي طبعا بابا هو اللي جابها وساعدني أكون نفسي، ودايما كان بيشجعني إني أكمل وأستمر في الشغل لأنه لقاني متحمسة للموضوع».

والد باكينام: عايزها تبني نفسها بنفسها

الحماس الذي وجده أحمد طارق من منطقة شبرا مصر، دفعه إلى مساعدتها من خلال منحها مبلغا ماليا كي تبدأ به حياتها، ولم يكتف بذلك بل أنه قرر النزول معها والوقوف إلى جوارها في الشارع: «لاقيتها حابة تنزل تشتغل ساعدتها وجبت لها عربية تقف بيها في الشارع، ولما لاقيتها كده هتبقي لوحدها، قررت أنزل أقف معاها، من أول ما تبدأ شغل لحد ما تخلص، وفعلا هي مبسوطة بده، وأنا سعيد إنها بتشتغل ومبتحملش الدولة مسئولية توفير وظيفة، أنا عايزها تبني نفسها بنفسها وتكبر وتنجح، معنديش غيرها هي واختها، من صغرهم معودهم على الاعتماد على نفسهم، لأن الواحد مش ضامن عمره»، وفق تصريحاته لـ«هن».

تبيع «باكينام» مشروبات ساخنة للمارة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ويساعدها والدها الذي يبدأ معاها منذ بداية يومها: «بننزل بعض الساعة 5 المغرب ونرجع البيت مع بعض الساعة 1، ونفسي أساعد بابا زي ما ساعدني وأنجح وأفرحه بيا».