ذبح فتاة التيك توك بسبب مجهول.. سكينة «تلمة» على الهواء مباشرة (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد فيديو ذبح فتاة التيك توك الفلبينية الأكثر جدلا عبر مواقع التوالص الاجتماعي، حيث ظهرت الفتاة «روش» في الفيديو وهي ترقص، قبل لحظات من ذبحها على يد مجهولين، وتنتشر فيديوهات لفتيات مراهقات على تطبيق الفيديوهات الأشهر على السوشيال ميديا تيك توك، وعادة ما تظهر الفتيات وهن يرقصن ويغنين، ويؤدين حركات استعراضية، وهو ما فعلته الفتاة روش، في تفاصيل فيديو قتل فتاة التيك توك، قبل أن يهاجمها يعتدي عليها المجهولين على الهواء مباشرة.

ذبح فتاة التيك توك بسبب مجهول

على الرغم من مطالب القبض على الجناة في واقعة فتاة التيك توك الفلبينية روش، إلا أن سبب قتلها لا يزال مجهولا حتى الآن، حيث ظهرت فتاة التيك توك، وهي تغني وترقص وتؤدي حركات استعراضية كعادتها، قبل أن يفاجأها شخصين ويقتلاناها بدم بارد.

وظهرت روش الفلبينية «فتاة التيك توك المذبوحة»، مرتدية جيبة من اللون الأبيض، وتوب من اللون الأسود وهي تؤدي حركاتها الاستراضية، قبل أن يظهر مجهولين ويقتلاناها، بعد أن ثبتها أحدهما، وأمسكها من ذراعيها، والثاني قتلها بسكين ليست حامية، ليسجل مشهد ذبحها واحدًا من أكثر المشاهد دموية ووحشية حدثت في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي.

وظل الشاب يذبحها على الهواء مباشرة، حيث كانت روش في بث مباشر على «تيك توك»، إذ يتباعها ما يزيد عن 100 ألف متابع.

وفي ذات السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مظاهرة إلكترونية، تطالب بضرورة القبض على الجناة ومحاسبتهم على فعلتهم البشعة أمام مرئى ومسمع من العالم.