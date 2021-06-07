بعد زفاف ابنتهما.. عصام الحضري يغازل زوجته: «انتي الجندي المجهول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، صورة تجمعه بزوجته صابرين رضا، خلال حفل زفاف ابنتهما شدوى، والذي أقيم منذ أيام قليلة في أحد الفنادق الشهير بالقاهرة، بحضور لفيف من نجوم الرياضة والفن.

ووجّه «الحضري» رسالة رومانسية ارفقها على الصورة التي شاركها مع جمهوره ومتابعيه، وعلّق عليها قائلًا: «في حياة كل واحد مننا جندي مجهول بيكون ضهر وسند ليه لكن أنتي يا أم ياسين️ الجندي المجهول والمعلوم في حياتي وحياة ولادنا».

الحضري عن زوجته: كلمة السر في حياتنا

وأضاف:«ياما تعبتي واتحملتي علشان خاطرنا ومهما أقولك مش هوفيك حقك ربنا يخليكي لينا كلنا يا كلمة السر في حياتنا».

وكان احتفل «الحضري» بزفاف ابنته شدوى، والذي بات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر اسم «شدوى» محرك البحث «جوجل» خلال الأيام القلية الماضية، بينما تناقل رواد السوشيال ميديا صورًا من حفل الزفاف الذي حرص على حضوره عدد كبير من أصدقاء عصام الحضري من نجوم الوسط الرياضي والإعلامي والفني.

إطلالة «شدوى» في حفل زفافها

وظهرت شدوى بقصة شعر ملفتة إذ صففت شعرها كـ«ذيل حصان»، بالإضافة لكثير من اللقطات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتفاعل معها الرواد بتعليقات مختلفة.

كما ظهرت «شهد» ابنة حارس مرمى مصر السابق في عدد من الصور وهي تحتضن اللاعب المحترف عمرو وردة، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تعانق اليوتيوبر الشهير عمرو راضي، موجهة له رسالة باللغة الإنجليزية، قائلة: «بحبك».

وعلى عادته أثناء الفوز بالمباريات الهامة ظهر الحضري في موقف طريف وهو يحتفل مع ابنته ويرقص ويأكل البطيخ، بينما ظهرت زوجته وهي «تبخر» ابنتها العروس «شدوى».